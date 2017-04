Pogoń Szczecin – Lechia Gdańsk, czyli przedłużone derby Pomorza

Lechia Gdańsk ma zapewniony udział w grupie mistrzowskiej, a Pogoń Szczecin wciąż o to walczy. – Nie zagramy jak kamikadze – zapowiada Piotr Nowak, trener Lechii. Relacja na żywo z tego spotkania od godz. 18 na stronach Interii.

Zdjęcie Piotr Nowak /Adam Warżawa /PAP

- Zwycięstwo bardzo dużo nam da, co nie znaczy, że zagramy z Pogonią na wariackich papierach, w stylu kamikadze. Nasza taktyka musi być oparta na zdrowych i racjonalnych przesłankach - mówił Nowak na przedmeczowej konferencji prasowej.

- W kolejnych spotkaniach chcemy kontynuować to, co cechowało nas przez cały sezon, a była to stabilizacja, wiara we własne umiejętności oraz kreowanie akcji - dodał.

Pogoń jest w gorszej sytuacji. W zasadzie wszystko jest w nogach piłkarzy Kazimierza Moskala. Jeśli wygrają, na pewno zagrają w grupie mistrzowskiej. Przy remisie lub porażce będą musieli zerkać na wyniki na innych stadionach.

- Lechia jedzie do Szczecina, a będą to takie przedłużone derby Pomorza. Gdańszczanie słabo prezentują się na wyjazdach, więc można się spodziewać, że i tam stracą punkty - uważa Andrzej Zamilski, były selekcjoner młodzieżowych reprezentacji Polski.

- Pogoń wciąż ma o co grać. Wygrana sprawi, że zespół Kazimierza Moskala zamelduje się w górnej ósemce. Patrząc na wszystkie spotkania tej kolejki uważam, że to drugi po spotkaniu Korony z Termalicą, mecz pod względem stawki - dodaje.

Łukasz Szpyrka