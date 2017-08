Pogoń Szczecin - Lech Poznań 3-0 w 1/16 finału PP. Bjelica: Brakuje słów na to, co pokazaliśmy

- Nie było ambicji, dyscypliny i agresji - kręcił głową Nenad Bjelica, trener Lecha Poznań po porażce z Pogonią Szczecin 0-3.

Zdjęcie Nenad Bjelica //Marcin Bielecki /PAP

W tydzień sytuacja szkoleniowca stała się nie do pozazdroszczenia. Jeszcze niedawno Lech grał na trzech frontach, a dziś została mu tylko Ekstraklasa.



To wszystko sprawia, że sytuacji Bjelicy w Lechu jeszcze nigdy nie była tak słaba.



- Pogoń zasłużenie awansowała do następnej rundy. Zagrali bardzo dobry mecz, w pierwszej połowie dominowali. Nie mam słów na to, jak my się dziś zaprezentowaliśmy. Nie było ambicji, dyscypliny i agresji - przyznał Bjelica.



Szkoleniowiec ocenił, że jego zespół grał na 70 proc. możliwości.



- Nie da się wygrać z Pogonią grając z takim zaangażowaniem. Jestem bardzo rozczarowany. Odpadliśmy z Ligi Europy i Pucharu Polski, więc skupiamy się na Ekstraklasie. W następnym spotkaniu postaramy się pokazać, że to był tylko jeden słaby mecz - mówił Bjelica.



W zupełnie innym nastroju był Maciej Skorża, szkoleniowiec Pogoni.



- To była taka Pogoń, którą chcemy oglądać. Cały zespół zapracował na wygraną. W PP będziemy chcieli zajść tak daleko, jak tylko się da - zapewniał szkoleniowiec.

