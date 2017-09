Pogoń Szczecin - Lech Poznań 0-0 w 8. kolejce Ekstraklasy

Górnik Zabrze krótko cieszył się z pozycji lidera Ekstraklasy. Na prowadzenie w tabeli wrócili piłkarze Lecha Poznań, którzy po nudnym spotkaniu zremisowali bezbramkowo w Szczecinie z tamtejszą Pogonią.

Zdjęcie Łukasz Trałka (z lewej) i Kamil Drygas /Fot. Marcin Bielecki /PAP

"Kolejorz" przed przerwą reprezentacyjną zyskał naprawdę dobrą formę i objął prowadzenie w ligowej tabeli, ale stracił je w niedzielę na rzecz Górnika Zabrze. Beniaminek wygrał bowiem na wyjeździe z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza 2-1 i wskoczył na fotel lidera.



Lech miał z Pogonią rachunki do wyrównania. "Portowcy" w tym sezonie już grali z poznaniakami, a miało to miejsce w Pucharze Polski. W 1/16 finału niespodziewanie lepsza okazała się Pogoń wygrywając 3-0.



W pierwszym kwadransie optyczną przewagę posiadali gospodarze. Podopieczni Nenada Bjelicy bronili się uważnie i nie popełniali błędów. Matusz Putnocky nie miał w tym fragmencie zbyt wiele pracy. Później do głosu doszedł "Kolejorz". Łukasza Załuskę próbowali zaskoczyć: Mario Szitum, Christian Gytkjaer i Łukasz Trałka. Ich strzały były jednak albo niecelne lub też na posterunku był bramkarz "Portowców".



W 32. szybką akcją przeprowadzili gospodarze. David Niepsuj świetnie zagrał z prawego skrzydła w pole karne. Emir Dilaver wślizgiem nie "przeciął" podania i piłka dotarła do Kamila Drygasa. Ten strzelił w kierunku dalszego słupka, ale Putnocky znakomicie odbił do boku. To była najlepsza sytuacja w pierwszej części spotkania. Jak na 45 minut to zdecydowanie za mało.

Kibice liczyli, że może w drugiej połowie zobaczą lepsze widowisko. "Portowcy" mieli duże problemy, żeby przedrzeć się pod bramkę Putnocky'ego. Próbowali więc strzałami z dystansu zaskoczyć bramkarza Lecha. W 54. minucie "huknął" Dawid Kort, ale trafił tylko w boczną siatkę. Próbował też Jakub Piotrowski. Bez powodzenia.



W 79. minucie doszło do groźnie wyglądającego zderzenia Putnocky'ego z Łukaszem Zwolińskim. Na szczęście żadnemu z nich nic się nie stało i mogli kontynuować grę.



Fani w Szczecinie nieco się ożywili w 84. minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Ricardo Nunesa w dobrej sytuacji znalazł się Drygas, ale jego "główka" była minimalnie niecelna.

Nudny mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Wywalczony punkt pozwolił Lechowi wrócić na prowadzenie w tabeli Ekstraklasy.

Pogoń Szczecin - Lech Poznań 0-0

Żółta kartka - Pogoń Szczecin: Cornel Rapa, Adam Frączczak, Kamil Drygas. Lech Poznań: Emir Dilaver, Mario Situm.

Sędzia: Szymon Marciniak (Płock). Widzów 10 695.





