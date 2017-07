Pogoń Szczecin. Lasza Dwali zawodnikiem "Portowców"

Lasza Dwali został zawodnikiem Pogoni Szczecin. Reprezentant Gruzji podpisał z "Portowcami" dwuipółletni kontrakt, poinformował klub na stronie internetowej.

Zdjęcie Lasza Dwali w walce o piłkę z Thomasem Muellerem (13) z reprezentacji Niemiec /AFP

Dwali ma 22 lata. Jest środkowym obrońcą, może grać także lewej stronie defensywy, mierzy 191 centymetrów i waży 80 kilogramów. Karierę zaczynał w Saburtalo Tbilisi i Metalurgi Rustawi. W wieku 18 lat wyjechał na Łotwę, by grać w Skonto Ryga. Tam zadebiutował w piłce seniorskiej. W kolejnych sezonach reprezentował barwy angielskiego Reading, skąd był wypożyczany do wspomnianego już Skonto i tureckiej Kasimpasy. Występował także w MSV Duisburg.

Reklama

Poprzedni sezon Dwali zaczął w Śląsku Wrocław. Jesienią grał regularnie, ale wiosnę rozpoczął na ławce rezerwowych. To skłoniło go do skorzystania z oferty wypożyczenia złożonej przez kazachski Irtysz Pawłodar. W przerwie letniej wrócił na Dolny Śląsk. Tam jednak nie znalazł uznania w oczach trenera Jana Urbana i szukał możliwości zmiany otoczenia.