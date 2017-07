Jakub Piotrowski i Łukasz Zwoliński po wypożyczeniach do innych klubów powrócili do Pogoni Szczecin. Obaj trenowali z drużyną w przerwie letniej, a dziś klub zgłosił ich do rozgrywek Ekstraklasy.

Piotrowski wiosnę spędził w pierwszoligowym Stomilu Olsztyn, a Zwoliński od lutego reprezentował Śląsk Wrocław.