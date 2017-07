Pogoń Szczecin - Jagiellonią Białystok. Maciej Skorża przestrzega przed ofensywną trójką "Jagi"

Pogoń Szczecin czeka mecz z Jagiellonią Białystok w 3. kolejce Lotto Ekstraklasy. Trener "Portowców" Maciej Skorża przestrzega przede wszystkim przed trójką ofensywnych graczy "Jagi": Fedorem Czernychem, Arvydasem Novikovasem i Cillianem Scheridanem.

Zdjęcie Napastnik Pogoni Adam Frączczak coraz lepiej czuje się po kontuzji /Przemysław Szyszka /East News

Na inaugurację rozgrywek Pogoń Szczecin przegrała u siebie z Wisłą Kraków, a tydzień później pokonała w Gliwicach Piasta. - Teraz chcemy wygrać u siebie z Jagiellonią Białystok i sprawić, by nasz stadion stał się dla nas domem - powiedział piłkarz "Portowców" Dawid Kort.

Białostoczanie po dwóch rundach Ekstraklasy przewodzą w tabeli. Mają na koncie komplet sześciu punktów. Jednak wszystkie trzy bramki, które zdobył zespół z Podlasia, padły z rzutów karnych.

- Łącznie z meczami w europejskich pucharach Jagiellonia zdobyła dziewięć bramek w tym sezonie, z czego siedem padło po stałych fragmentach gry. Z jednej strony trzeba na ten element uważać, z drugiej jednak statystyki są po to, by im zaprzeczać - uważa szkoleniowiec Pogoni Maciej Skorża.

Zdaniem Korta Jagiellonia w porównaniu z jego zespołem ma pewną przewagę, bo ma za sobą już sześć meczów o stawkę - cztery pucharowe i dwa ligowe.

Trener Pogoni przestrzega przede wszystkim przed trójką ofensywnych graczy "Jagi".

- Fedor Czernych, Arvydas Novikovas i Cillian Scheridan, to najgroźniejsza trójka graczy białostockich. Jednak możliwe jest, że na nasz mecz wróci do zdrowia Jacek Góralski. Jeśli by tak się stało, rywale po raz pierwszy mogliby przeciwko nam wystawić najsilniejszy skład - powiedział Skorża.

Sam też ma coraz lepszą sytuację kadrową. Coraz lepiej czuje się po kontuzji napastnik Adam Frączczak, do składu powrócił obrońca Dawid Niepsuj. Jedynie Spas Delew ciągle przechodzi rehabilitację po operacji barku. - Do tego kadra powiększyła się o dwóch zawodników - Darka Formellę i Laszę Dwaliego. To sprawia, że poprzeczka została zawieszona wyżej i moi zawodnicy zdają sobie z tego sprawę. Obaj nowi piłkarze fizycznie są przygotowani na to, by grać pełne mecze, natomiast będą potrzebowali jeszcze trochę czasu na zgranie się z zespołem. W trochę lepszym położeniu jest Formella, bo już kiedyś trenował pod moim okiem i wystarczyło w Gliwicach pięć minut rozmowy, by przypomnieć sobie pewne schematy taktyczne - stwierdził Skorża.

Szczeciński klub postanowił jednocześnie wypożyczyć zawodników, którzy mieli mniejsze szanse na grę. Do Pogoni Siedlce przejdzie Japończyk Seiya Kitano, do Miedzi Legnica ma przejść Rafał Maćkowski, a do Rakowa Częstochowa Gracjan Kuśmierek.

W środę portowcy zagrali mecz sparingowy, w którym pokonali na płycie głównej stadionu im. Floriana Krygiera trzecioligowego Energetyka Gryfino 5-0. Bramki dla Pogoni: Formella - dwie oraz Tomasz Hołota, Łukasz Zwoliński i Adam Gyurcso.

- Ten mecz był formą przygotowania do spotkania z Jagiellonią, ale także dał możliwość - zwłaszcza tym, którzy dotychczas mniej grali - by pozostali w cyklu meczowym - wyjaśnił powód zorganizowania sparingu trener Pogoni.

Spotkanie trzeciej kolejki Pogoń - Jagiellonia rozpocznie się w niedzielę o godz. 15.30.



