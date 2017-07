Pogoń Szczecin. Dariusz Formella oficjalnie piłkarzem "Portowców"

Dariusz Formella w czwartek został oficjalnie piłkarzem Pogoni Szczecin. Zawodnik trafił do "Portowców" na zasadzie rocznego wypożyczenia z Lecha Poznań. Pogoń zapewniła sobie również prawo pierwokupu, podał szczeciński klub na stronie internetowej.

Zdjęcie Dariusz Formella /Piotr Matusewicz /East News

Formella przyszedł na świat 21 października 1995 roku w Gdyni. Mierzy 177 centymetrów i waży 74 kilogramy. Karierę zaczynał w Jedynce Reda, skąd szybko trafił do Arki Gdynia. W klubie z rodzinnego miasta w wieku 17 lat debiutował w seniorskiej piłce (w I lidze). Pół roku później był już zawodnikiem Lecha Poznań. W barwach "Kolejorza" Formella występował przez następne trz sezony (w tym czasie zdobył z klubem mistrzostwo Polski i Superpuchar). Następnie wrócił do rodzinnego miasta, by pół roku spędzić na wypożyczeniu w Arce. Pomocnik walnie przyczynił się do awansu gdynian do Ekstraklasy (w I lidze w 13 meczach zdobył sześć bramek), a następnie wrócił do Poznania.

Poprzedni sezon Formella zaczął w Lechu. Początek był bardzo efektowny, gdyż młody zawodnik przesądził o zdobyciu przez poznanian Superpucharu (strzelił dw gole w wygranym meczu z Legią Warszawa 4-1). Po rundzie jesiennej został jednak ponownie wypożyczony do Arki, z którą wiosną wywalczył Puchar Polski oraz awans do europejskich pucharów.

Dotąd piłkarz rozegrał 86 meczów w Ekstraklasie, w których zdobył osiem bramek. W barwach Lecha występował w eliminacjach Ligi Mistrzów oraz fazie grupowej Ligi Europy. Piłkarz jest młodzieżowym reprezentantem Polski. Wcześniej grał również w reprezentacjach juniorskich. Z kadrą do lat 17 zdobył brązowy medal mistrzostw Europy. Piłkarz zna się z obecnym trenerem "Portowców" Maciejem Skorżą z wspólnej pracy w Lechu Poznań.