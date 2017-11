Pogoń Szczecin. Daniel Kusztan i Stanisław Wawrzynowicz z profesjonalnymi kontraktami

Juniorzy starsi Pogoni Szczecin - Daniel Kusztan i Stanisław Wawrzynowicz - podpisali profesjonalne kontrakty. Zawodnicy związali się z klubem na cztery lata, poinformowano na internetowej stronie "Portowców".

Podopieczni Pawła Crettiego w ubiegłym sezonie walnie przyczynili się do wygrania grupy zachodniej Centralnej Ligi Juniorów U-19 oraz zdobycia przez Pogoń Szczecin wicemistrzostwa Polski. Na swoim koncie mają również kilka spotkań rozegranych w trzecioligowych rezerwach.

"Gdy ściągaliśmy obu zawodników do Pogoni wiedzieliśmy, że mają ogromny potencjał. Ciężką pracą na treningach i dobrymi występami podczas meczów udowodnili, że się nie myliliśmy. Profesjonalne kontrakty są poniekąd nagrodą za tę codzienną pracę" - tłumaczył na łamach internetowej strony kluby Dariusz Adamczuk, prezes Akademii Pogoni.

Daniel Kusztan trafił do Pogoni przed trzema laty z Chemika Police. W granatowo-bordowych barwach rozegrał do tej pory 42 oficjalne spotkania. Wawrzynowicz natomiast swoją piłkarską karierę rozpoczynał w barwach Lecha Poznań. Do Szczecina trafił na początku sezonu 2015/2016 i w barwach "Dumy Pomorza" rozegrał 49 spotkań.