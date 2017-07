Pogoń Szczecin będzie obchodzić 70-lecie klubu

Pogoń Szczecin świętować będzie 70-lecie istnienia. Obchody będą trwać przez cały sezon Ekstraklasy.

W planach jest m.in. mecz z dobrym zespołem i wielka parada na ulicach Szczecina. Ambasadorem jubileuszu został Maran Kielec. Mieszkający w Kanadzie 75-latek jest legendą klubu.

- To był mój idol. Ja też byłem wychowankiem Pogoni. Grałem w niej wiele lat, ale nie zdołałem być królem strzelców - przyznał Dariusz Adamczuk, były reprezentant Polski, obecnie wiceprezes Pogoni.

Kielec debiutował w ekstraklasie w wieku 16 lat i dwóch miesięcy. Mając niespełna 17 lat zdobył swego pierwszego hat-tricka strzelając trzy gole Legii w Warszawie. Jest pierwszym reprezentantem Polski wywodzącym się z Pogoni i pierwszym królem strzelców w historii klubu.

- Grałem w Pogoni przez 12 sezonów. Strzeliłem 113 bramek. W tamtych latach dominowały w Polsce kluby z Warszawy i ze Śląska. Wielokrotnie kuszono mnie bym przeszedł do któregoś z nich. Bywało, że panowie pukali do drzwi w środku nocy. Zawsze odmawiałem. Nie żałuję - powiedział Kielec podczas konferencji, w trakcie której przedstawiono go jako ambasadora 70-lecia klubu.

Był królem strzelców I ligi w 1963 roku (18 bramek). W kadrze zagrał tylko raz przeciwko Maroko zremisowanym 1-1.

- Gdybym nie odmówił tym, którzy mnie chcieli sprowadzić do Górnika Zabrze czy Legii pewnie zagrałbym więcej meczów w reprezentacji. Tyle, że wtedy Szczecin był piątą kulą u nogi w Polsce - ocenił.

W 1985 r. były napastnik Pogoni osiadł w Hamilton w Kanadzie, gdzie mieszka do dziś. Planuje jednak powrót do Szczecina. Na razie przyjechał na kilka miesięcy.

Kielec ma uczestniczyć w najważniejszych wydarzeniach z okazji 70-lecia klubu. Te rozpoczęły się już teraz i mają trwać przez cały sezon. Ich początkiem była prezentacja nowych strojów meczowych zespołu.

- Będą one stosowane tylko w tym sezonie - poinformował prezes klubu Jarosław Mroczek.

Portowcy w ramach rocznicowych obchodów mają zagrać jeszcze w tym roku z dobrym zespołem Zachodnim. Klub wprowadza specjalną kolekcję odzieży i gadżetów z logo Pogoń70. Ma być wydana książka z okazji jubileuszu, uruchomione internetowe muzeum klubu, kampanie outdoorowe w mieście i regionie, wyjazdowe spotkania piłkarzy i klubowego fanshopu w miastach powiatowych Zachodniopomorskiego.

- Kulminacyjnym wydarzeniem obchodów będzie parada klubowa na ulicach Szczecina oraz impreza plenerowa dla mieszkańców miasta, którą planujemy w maju przyszłego roku" - zapowiedział Mroczek. "Chcemy, by rocznica klubu była czymś radosnym. Na pewno nie będzie żadnej akademii, wręczania medali czy goździków - dodał.

Będzie za to plebiscyt na wybór Jedenastki 70-lecia oraz najlepszego piłkarza 10-lecia odrodzonej Pogoni.

- Dziesięć lat temu byliśmy w najgorszym momencie w historii klubu. Graliśmy w IV lidze. Odrodziliśmy się - mówił Adamczuk, który 10 lat temu był ambasadorem jubileuszu.



