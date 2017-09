Pogoń - Lech. Maciej Skorża: Ten rywal elektryzuje cały Szczecin

Po przerwie na mecze reprezentacji na ligowe boiska wracają piłkarze Ekstraklasy. W 8. kolejce ciekawie zapowiada się mecz lidera Lecha Poznań z Pogonią. - Gramy z rywalem, który elektryzuje cały Szczecin. Mobilizacja musi być więc maksymalna - powiedział trener "Portowców" Maciej Skorża.

Zdjęcie Trener Pogoni Szczecin Maciej Skorża /Fot. Andrzej Szkocki/Polska Press /East News

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Pogoń Szczecin - Lech Poznań!

W tym sezonie Pogoń już raz grała z Lechem. W 1/16 finału Pucharu Polski "Portowcy" niespodziewanie wygrali 3-0 i wyeliminowali podopiecznych Nenada Bjelicy. "Kolejorz" ostatnio spisuje się dobrze w lidze. W ostatnich pięciu meczach zdobył 13 punktów i prowadzi w tabeli Ekstraklasy. Pogoń plasuje się na 11. miejscu (7 pkt). Przed przerwą na reprezentację piłkarze Macieja Skorży przegrali na wyjeździe z beniaminkiem Sandecją Nowy Sącz 1-2. "Sami od siebie oczekujemy pewnej rehabilitacji za mecz w Niecieczy. Tamto spotkanie pokazało, że przed nami jeszcze wiele pracy, by ustabilizować formę na wysokim poziomie" - stwierdził Skorża.



Trener Pogoni testował w sparingu z Osadnikiem Myślibórz grę piątką obrońców. "Taki system powinien być zaskoczeniem dla przeciwnika. Jest to wariant, z którego chciałbym skorzystać w najbliższej przyszłości. Mamy sporo środkowych obrońców, do zdrowia powrócił też Jarosław Fojut, więc chciałbym z tego bogactwa skorzystać" - zaznaczył.



Do dyspozycji Skorży są również Łukasz Zwoliński i Spas Delev. "Najbliższej gry jest w tym momencie Delev. Jego szansę na grę w jakimkolwiek wymiarze czasowym oceniam na 90 procent" - podkreślił Skorża.

Mecz Pogoń - Lech odbędzie się w niedzielę. Początek o godz. 18.00.

