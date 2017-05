Maciej Skorża: Chcę pomóc Pogoni wspiąć się na wyższy szczebel

Maciej Skorża został oficjalnie zaprezentowany jako nowy trener Pogoni szczecin. 45-letni szkoleniowiec podpisał kontrakt na dwa lata z opcją przedłużenia o kolejne dwa.

Skorża zastąpi w Pogoni Kazimierza Moskala. Nowy trener rozpocznie pracę z drużyną wraz ze startem przygotowań do nowego sezonu. Asystentami Skorży w klubie ze Szczecina będą Rafał Janas oraz Włoch Paolo Terziotti.



"Dziękuję za zaufanie. To ekscytujące wyzwanie. Podoba mi się wizja rozwoju klubu. Nie tylko pierwszej drużyny. Chcę pomóc Pogoni wspiąć się na wyższy szczebel" - powiedział Skorża na konferencji prasowej.



Jego ostatnim klubem był Lech Poznań. Potem miał dwa lata przerwy. "Nie planowałem tak długiej przerwy, ale życie spowodowało, że o sprawach zawodowych musiałem na chwilę zapomnieć. To nie był stracony czas. Sporo jeździłem, oglądałem mecze. Wykorzystałem ten czas na poszerzanie wiedzy. Jestem przekonany, że na pierwszym treningu Pogoni pojawi się ulepszona wersja trenera Skorży" - tłumaczył.



Do końca sezonu "Portowców" będzie prowadził Moskal. "Będę oczywiście obserwował, ale nie wtrącał się do jego pracy. Pogoń uważam za ciekawy i młody zespół. Są też zawodnicy z doświadczeniem. Widzę spore atuty w ofensywie. Zamierzam planować pracę tak, by drużyna była w czołówce nie przez sezon, a w dłuższym okresie. Chciałem podjąć pracę w klubie, który ma ambicje grać w europejskich pucharach. Do tego dążę jako trener" - podkreślił Skorża.

