Henryk Wawrowski zapowiada udaną rundę Pogoni Szczecin

Henryk Wawrowski był czołowym obrońcą polskiej ekstraklasy w latach 70. Kazimierz Górski wziął go na igrzyska olimpijskie do Montrealu, gdzie z piłkarską reprezentacją Polski wywalczył srebrny medal. Teraz jest wiceprezesem Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej. Były świetny defensor Pogoni wierzy, że wiosna będzie należała do "Portowców".

Po pierwszej części sezonu jedenastka ze Szczecina zajmuje siódme miejsce w tabeli Lotto Ekstraklasy z 26 punktami na koncie. Wiosną zespół prowadzony przez Kazimierza Moskala bić się będzie nie tylko o pozostanie w górnej połówce tabeli i występy w grupie mistrzowskiej, ale także o Puchar Polski. Pogoń doszła już do półfinału rozgrywek, w którym spotka się z Lechem Poznań.

Były świetny zawodnik szczecinian Henryk Wawrowski wierzy, że wiosna będzie należała do kluby, w którym z powodzeniem występował w latach 1971-79.



- Jestem przekonany, że drużyna utrzyma miejsce w grupie mistrzowskiej. Jesienią forma zwyżkowała, a do tego trener Moskal potrafi dobrze przygotować drużynę. Jest też wielka szansa, żeby zdobyć Puchar Polski. Dawno przed taką szansą nie staliśmy i trzeba zrobić wszystko, żeby ją wykorzystać - podkreśla Henryk Wawrowski, który na swoim koncie ma 27 występów w biało-czerwonych barwach.

Byłego gracza Pogoni pytamy, co zespół ze Szczecina musi poprawić w rundzie rewanżowej? - Skuteczność w ofensywie, a przede wszystkim grę w tyłach, bo to jesienią szwankowało - odpowiada.

"Portowcy" mają za sobą pierwsze zimowe zgrupowanie w Pogorzelicy. Dzisiaj grają mecz sparingowy z Jeziorakiem Szczecin, a już jutro wyjeżdżają na kolejny obóz, do cypryjskiego Paphos, gdzie przebywać będą do 2 lutego. Pierwszy ligowy mecz grają u siebie z Piastem 13 lutego. Spotkania z Lechem w 1/2 PP zaplanowano na 1 marca i 5 kwietnia. Pierwszy mecz w Poznaniu.

Ze Szczecina Michał Zichlarz

