Drutex-Bytovia - Pogoń Szczecin w 1/8 finału Pucharu Polski NA ŻYWO

Pierwszoligowa Drutex-Bytovia gra z Pogonią Szczecin w spotkaniu 1/8 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Sprawdzaj wynik meczu w Interii!

Zdjęcie Piłkarz Drutexu-Bytovii Sławomir Duda (L) i Kamil Drygas (P) z Pogoni Szczecin /Jan Dzban /PAP

Zwycięzca spotka się w ćwierćfinale z lepszym z pary Ruch Zdzieszowice - Legia Warszawa (czwartek, 15.30).

W poprzedniej rundzie oba zespoły pokonały faworytów. Bytovia wygrała 1-0 z Lechią Gdańsk, a Pogoń rozprawiła się z Lechem Poznań (3-0).

Trener "Portowców" Maciej Skorża nie zamierzał eksperymentować ze składem i na mecz w Bytowie posłał do boju najlepszych piłkarzy, nie licząc zawieszonego za czerwoną kartkę Adama Frączczaka.

Pierwsze minuty należały do gospodarzy, którzy mocno przycisnęli nieco zaskoczonych gości. To jednak szczecinianie oddawali groźniejsze strzały, jak choćby Spas Delew czy Kamil Drygas.

W 37. minucie bramka dla Pogoni wydawała się nieunikniona, ale Łukasz Zwoliński z pięciu metrów nie trafił do pustej bramki, po znakomitej akcji Kamila Drygasa i Dariusza Formelli. Dobitka Delewa też była niecelna.

Dwie minuty później Delew próbował zaskoczył Andrzeja Witana z rzutu wolnego z 25 metrów. Bramkarz gospodarzy spokojnie złapał piłkę, bo uderzenie nie było zbyt mocne.

W odpowiedzi gospodarze skonstruowali ładną akcję, po której do strzału z 11 metrów składał się Kamil Wacławczyk. W ostatniej chwili ofiarnie zablokował go Drygas. Do przerwy 0-0.

Drugą połowę lepiej rozpoczęli gospodarze, ale brakowało im zdecydowania w polu karnym "Portowców". W 62. minucie Hubert Matynia ratował się faulem, gdy uciekał mu Bartosz Biel. Piłkarze pierwszoligowca domagali się czerwonej kartki, ale sędzia uznał, że obrońca gości zasłużył tylko na żółty kartonik.

Po chwili Zwoliński huknął z woleja na bramkę Bytovii. Trafił tylko w boczną siatkę. Po dobrej akcji gości spudłował też z kilkunastu metrów Formella. Pomocnik Pogoni nie popisał się zwłaszcza w 69. minucie, gdy z kilku metrów nie potrafił pokonać Witana.

Na kwadrans przed końcem Fran Gonzalez potężnie uderzył z 25 metrów, a Łukasz Załuska efektownie odbił piłkę. Za moment Wacławczyk, po akcji Janusza Surdykowskiego, miał okazję bramkową, ale uderzył zbyt lekko z kilku metrów.



