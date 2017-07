Krystian Kujawa opuścił Wisłę Kraków. Został piłkarzem Podbeskidzia

21-letni Krystian Kujawa rozstał się z Wisłą Kraków, z której wiosną był wypożyczony do Garbarni Kraków. Rosły obrońca związał się rocznym kontraktem, z opcja przedłużenia o 12 miesięcy, z pierwszoligowym Podbeskidziem Bielsko-Biała.

Zdjęcie Krystian Kujawa (pierwszy z prawej) /fot. Michał Klag /East News



W ostatnich miesiącach Kujawa rozegrał dziewięć meczów w barwach Garbarni, na trzecioligowych boiskach, z którą wywalczył awans do II ligi.

Zawodnik już dołączył do zespołu Podbeskidzia, który przebywa na zgrupowaniu na Słowacji.

"W zeszłym sezonie awansowałem z Garbarnią Kraków do 2 Ligi i teraz też chciałbym powtórzyć podobny sukces. Myślę, że jak najbardziej jest to realne do zrealizowania, patrząc na naszą kadrę, stadion, kibiców. Na pewno chciałbym zagrać jeszcze w Ekstraklasie. Moim celem indywidualnym na najbliższy czas jest przebicie się do pierwszego składu Podbeskidzia i ciągły rozwój, aby stawać się lepszym z treningu na trening, z meczu na mecz. To jest mój priorytet, aby wywalczyć sobie pierwszy skład" - powiedział Kujawa po podpisaniu kontraktu, cytowany przez oficjalną stronę klubu z Bielska-Białej.

W barwach "Białej Gwiazdy" mierzący 192 cm wzrostu piłkarz wystąpił w dwóch meczach Ekstraklasy w sezonie 2015/16.