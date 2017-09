Waldemar Fornalik nowym trenerem Piasta. Wideo

Waldemar Fornalik został nowym trenerem Piasta Gliwice. Były selekcjoner reprezentacji Polski zastąpił na stanowisku Dariusza Wdowczyka. - Chcemy nawiązać długofalową pracę i poprawić pracę pionu piłkarskiego. Przy wspólnym zaangażowaniu jest to możliwe. Zależy nam, by Piast wrócił do dobrych sezonów. To miejsce, które pozwala na realizację wysokich celów - powiedział Fornalik/Press Focus/x-news