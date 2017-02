Gerard Badia: To katastrofa

- To katastrofa. Nie możemy u nas w domu tracić trzech bramek. Jest ciężko, ale musimy iść do przodu. Staramy się atakować, ale łatwo dajemy sobie wbić bramki. To jest ku... niemożliwe - nie owija w bawełnę Gerard Badia, pomocnik Piasta Gliwice, po porażce z Lechem Poznań 0-3 w 22. kolejce Lotto Ekstraklasy.