Stojan Vranjesz nowym zawodnikiem Piasta Gliwice

Piast Gliwice nie próżnuje w zimowym okienku transferowym. W niedzielę kontrakt z wicemistrzem Polski podpisał Michal Papadopulos, a w poniedziałek klub ogłosił nazwisko kolejnego nowego zawodnika. Jest nim Stojan Vranjesz.

Vranjesz ostatnio bronił barw Legii Warszawa, ale w stołecznym klubie nie grał zbyt dużo. W tym sezonie częściej można było go oglądać w rezerwach Legii niż w pierwszym zespole. Wcześniej bośniacki pomocnik występował w Lechii Gdańsk.



30-letni piłkarz związał się z Piastem umową do końca czerwca 2018 roku.



"Rozmowy nie trwały zbyt krótko, ale na szczęście udało się zakończyć negocjacje i mogłem podpisać umowę. Jestem bardzo zadowolony, że trafiłem do Gliwic. Miałem inne oferty, ale nie chcę za bardzo o tym mówić. Podoba mi się Polska i chciałem tutaj zostać. Piast był pierwszym zespołem, który się ze mną skontaktował i okazał się najkonkretniejszy. To wicemistrz Polski i jestem pewny, że mamy te same cele." - powiedział Vranjesz cytowany na oficjalnej stronie internetowej Piasta.

Klub z Gliwic poinformował również, że rozwiązał kontrakt z Sandro Gotalem za porozumieniem stron.

