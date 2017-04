Ruch Chorzów - Piast Gliwice 0-0. Łukasz Sekulski: Zabrakło trochę zimnej krwi

Na zakończenie 27. kolejki Lotto Ekstraklasy, Ruch zremisował u siebie z Piastem 0-0. Sytuacji do zapewnienia sobie zwycięstwa nie brakowała ani jednym, ani drugim. Goście najlepszą okazję zmarnowali w końcówce. – Stara prawda mówi, że jak się nie da wygrać meczu na wyjeździe, to dobry jest i remis – komentuje Łukasz Sekulski, napastnik gliwiczan.

Po kontuzji i kilkutygodniowej przerwie, 26-letni napastnik Piasta pojawił się w poniedziałek na boisku w Chorzowie. I to właśnie po jego zagraniu Stojan Vranjesz w końcówce znalazł się w sytuacji sam na sam z Liborem Hrdliczką. Doświadczony pomocnik zmarnował jednak wyśmienitą okazję. Piłka po jego uderzeniu minęła bramkę Ruchu.

- Po to są zmiany, żeby wprowadzić trochę świeżości i zamętu. Na pewno szkoda, że nie udało się wygrać. Mieliśmy jedną decydującą sytuację, zabrakło może trochę zimnej krwi. Wracamy jednak z punktem, więc nie może być powodów do niezadowolenia. Dwa mecze ostatnio wygraliśmy, teraz remis. Jedziemy dalej, bo przed nami fajny mecz z zespołem Gdańska - podkreśla Sekulski, dla którego poniedziałkowy występ był dopiero czwartym w tym roku. Wszystko przez kontuzję barku odniesioną w meczu z Górnikiem Łęczna pod koniec lutego. Teraz doszedł do siebie i na finiszu ligowego sezonu ma pomóc wicemistrzowi Polski w walce o utrzymanie się w Ekstraklasie.

Piast po 27 kolejkach zajmuje 14. pozycję w tabeli z dorobkiem 29 punktów. W niedzielę w Gliwicach rywalem wicemistrza Polski będzie czwarty zespół ligi Lechia. Początek meczu na stadionie przy ulicy Okrzei o godzinie 15.30. Na zakończenie rundy zasadniczej, drużyna prowadzona przez Dariusza Wdowczyka, zmierzy się z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza i Jagiellonią Białystok.

Michał Zichlarz

