Radosław Murawski w Piaście Gliwice do 2021 roku

Wychowanek Piasta Gliwice Radosław Murawski podpisał nowy długoterminowy kontrakt z klubem, poinformował serwis internetowy "Piastunek". Kapitan "niebiesko-czerwonych" związał się z zespołem z Okrzei do 30 czerwca 2021 roku.

Zdjęcie Radosław Murawski /Irek Dorożański /Newspix.pl