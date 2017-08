Piast - Śląsk 1-1. W Gliwicach są wściekli. "Powinniśmy wygrać 5-1!"

Piłkarze Piasta Gliwice mieli mnóstwo sytuacji bramkowych, w tym karnego w końcówce, ale tylko zremisowali u siebie ze Śląskiem Wrocław 1-1 w meczu 4. kolejki Ekstraklasy. - Powinniśmy wygrać 5-1! - mówił zaraz po zejściu z boiska wściekły Sasza Żivec.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piast - Śląsk 1-1. Dziczek o meczu. Wideo INTERIA.TV

Gliwiczanie, mimo, że od pierwszej minuty mieli zdecydowaną przewagę, to szybko stracili gola. Do siatki trafił niezawodny w lidze Marcin Robak. Wyrównał, pięknym strzałem z woleja Patryk Dziczek. Dla 19-latka, który debiutował w lidze w końcówce poprzedniego sezonu, było to pierwsze trafienie w Ekstraklasie.



Reklama

- Z bramki oczywiście jestem zadowolony, ale pełnej radości nie ma. Ten mecz powinniśmy wygrać. Stworzyliśmy przecież sobie wiele bramkowych okazji, z karnym włącznie - komentował po meczu Dziczek.



Niestety dla gliwiczan, "jedenastkę" w 86. minucie zmarnował doświadczony Konstantin Wasiljew. To już drugi niewykorzystany karny w tym sezonie przez Estończyka. Wcześniej, w podobny sposób spudłował w meczu z Cracovią.

- Patrząc z przebiegu spotkania i sytuacji, które sobie stworzyliśmy, to powinniśmy wygrać 5-1. Niestety, stało się inaczej. Sami do siebie możemy mieć pretensje - komentował z kolei Żivec, który przegrał kilka pojedynków sam na sam z Jakubem Wrąblem.



Po dwóch kolejkach Piast ma na swoim koncie tylko dwa punkty, a za tydzień gliwiczan czeka wyjazdowe spotkanie z Legią.



Michał Zichlarz, Gliwice