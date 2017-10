Piast - Sandecja 2-2. Pietrowski: Wierzyliśmy do końca i się udało

To był dramatyczny i emocjonujący mecz, w którym jedenastka z Gliwic uratował punkt w ostatnich sekundach. Być może byłoby inaczej, gdyby swoje stuprocentowe okazje wykorzystali Maciej Jankowski i Michal Papadopulos, a wcześniej sędziowie skorzystali z VAR-u i podyktowali karnego za faul w polu karnym Adriana Danka na Aleksandarze Sedlarze.

Zdjęcie Marcin Pietrowski /Michał Nowak /Newspix

Piast, w konfrontacji z Sandecją Nowy Sącz, chciał wczoraj przerwać fatalną serię czterech kolejnych ligowych porażek z rzędu, z Lechią Gdańsk 1-2, Wisłą Kraków 0-2, oraz Arką Gdynia i Górnikiem Zabrze po 0-1. Drużyna prowadzona przez Waldemara Fornalika zaczęła spotkanie z Sandecją nawet dobrze, bo po trafieniu Sedlara prowadziła, żeby potem stracić bramki po strzałach Mateusza Cetnarskiego oraz Filipa Piszczka. Dzięki temu, że drugą połowę sędzia Jarosław Przybył przedłużył aż o sześć minut, to na kilkadziesiąt sekund przed końcem wyrównał wracający po kontuzji na ligowe boiska Mateusz Mak. Ostatecznie mecz Piast - Sandecja skończył się więc wynikiem 2-2.



Reklama

- Wiadomo, w jakiej jesteśmy sytuacji. Nasze ostatnie mecze nie układały się po myśli. Wszyscy myśleliśmy, że u siebie z Sandecją uda nam się przełamać i wygrać, ale z drugiej strony trzeba uszanować ten punkt, bo trzeba spojrzeć na okoliczności i na to, że znowu mogliśmy przegrać - komentuje Marcin Pietrowski, który w zastępstwie zawieszonego na cztery ligowe spotkania Jakuba Szmatuły, pokłosie derbów z Górnikiem, pełnił wczoraj funkcję kapitana jedenastki z Gliwic.

Doświadczonego piłkarza pytamy o niewykorzystane sytuacje kolegów, najpierw Jankowskiego w I połowie, a w końcówce, przy stanie 1-1 przez Papadopulosa.



- Wiadomo, bramki zmieniają oblicze spotkań. Gola na 1-1 straciliśmy po pięknym uderzeniu rywala, tak, że ciężko się przyczepić do kogokolwiek. No, ale walczyliśmy do końca, jak najszybciej chcieliśmy wyjść na prowadzenie, ale to Sandecja nas skontrowała i strzeliła bramkę na 2-1, ale my wierzyliśmy do końca i cieszę się, że się udało - podkreśla Pietrowski.



Po 12 ligowych kolejkach Piast ma na swoim koncie dziewięć punktów i póki co zajmuje 15. miejsce w ligowej tabeli. Kolejnym rywalem gliwickiej drużyny będzie w piątek na wyjeździe Zagłębie Lubin.



Michał Zichlarz, Gliwice