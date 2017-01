Piast. Radoslav Latal: Priorytetem pozyskanie jeszcze jednego napastnika

​Z dwójką nowych zawodników, Stojanem Vranjeszem i Michalem Papadopulosem, wyjechał na pierwsze zimowe zgrupowanie do czeskiego Krawarze Piast. To nie jedyni nowi piłkarze, którzy mają się pojawić się w Gliwicach. - Mamy jeszcze trzy nazwiska. Na sto procent dojdzie do nas jeszcze nowy napastnik - mówi Radoslav Latal, szkoleniowiec wicemistrza Polski.

Przygotowania do rundy rewanżowej gliwiczanie rozpoczęli wczoraj. Po dzisiejszym porannym treningu wyjechali na kilkudniowy obóz do czeskiego Krawarze, tuż za południową granicą. W kadrze Piasta są dwa nowe nazwiska, to grający ostatnio w Legii Vranjesz i występujący w Zagłębiu Lubin Papadopulos. - Miałem oferty z innych polskich czy zagranicznych klubów, ale Piast był najkonkretniejszy. Cieszę się, że tu trafiam - podkreśla 30-letni Vranjesz, który w Ekstraklasie, w barwach Lechii i Legii zaliczył 72 ligowe spotkania, w których zdobył 18 bramek. Obaj nowi piłkarze podpisali z Piastem 1,5-roczne kontrakty.

W klubie z Gliwic nie będzie już za to grał Austriak Sandro Gotal, z którym za porozumieniem strony rozwiązano umowę. Niepewna jest też przyszłość Chorwata Josipa Bariszicia, którego trener Latal nie widzi w zespole. Wkrótce pojawić się za to mają nowi gracze, w tym co najmniej jeden napastnik. - Mamy trzy nazwiska. Priorytetem jest pozyskanie jeszcze jednego napastnika, rozmowy się toczą. W tej grupie są i zagraniczni i Polscy zawodnicy. Na razie jestem zadowolony z pozyskania dwóch nowych zawodników. I Vranjesz, i Michal nam pomogą. To doświadczeni zawodnicy. W przypadku Michala nie patrzymy na to, co było w Lubinie. Wiem, co w nim jest i czego od niego można oczekiwać. Wierzę, że obaj nam pomogą. Chcemy walczyć i zrobić wszystko, żeby po 30 kolejkach być w pierwszej ósemce - podkreśla trener Latal.

W najbliższych dniach do zespołu ma dołączyć Hebert Silva Santos, który wraca z domu w Brazylii, a także Martin Bukata, który przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Słowacji i który w niedzielę zagrał w meczu swojej kadry z Ugandą (1-3). Do zespołu na obóz w Krawarze dołączono też kilku zawodników z zespołu Centralnej Ligi Juniorów Piasta. To Łukasz Krakowczyk (14 goli jesienią), Aleksander Sopel, Maciej Borycka i Bartosz Sulima. W najbliższych dniach do drużyny ma też dołączyć jeszcze jeden środkowy obrońca. Jak mówi trener Latal, to na wypadek, gdyby zimą z zespołu odszedł Brazylijczyk Hebert, któremu za pół roku kończy się umowa.

Z Gliwic Michał Zichlarz

