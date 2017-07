Piast - Pogoń 1-2. Maciej Skorża i Dariusz Wdowczyk skomentowali mecz

- Ta ostania bramka, to taka nagroda za determinację. Jednak widać, że sporo pracy przed nami - powiedział po zwycięstwie z Piastem w Gliwicach 2-1 Maciej Skorża, trener Pogoni Szczecin.

Po meczu powiedzieli:



Maciej Skorża (trener Pogoni Szczecin): - Mecz układał się według scenariusza jaki zakładaliśmy. Postanowiłem iż zagramy wzmocnioną defensywą. Oglądając mecz Piasta z Cracovią, widząc jak dobrze jest to zorganizowana drużyna, także w ataku pozycyjnym, wydawało mi się, że będzie to dobra taktyka. Uważałem, że jest to dobry sposób, aby przynajmniej w pierwszej fazie meczu zneutralizować rywala. Brałem pod uwagę warunki atmosferyczne. Było wiadomo, że w miarę upływu czasu tego miejsca na boisku będzie więcej niż zazwyczaj, będzie można szukać szans na sytuacje bramkowe.



- Cieszę się, że drużyna utrzymała dyscyplinę taktyczną, pokazała charakter. Ta ostania bramka, to taka nagroda za determinację. Jednak widać, że sporo pracy przed nami. Chcielibyśmy być docelowo taką drużyną, która na wyjeździe będzie potrafiła prowadzić grę, zdominować rywala.



Dariusz Wdowczyk (trener Piasta Gliwice): - Nie było to najlepsze spotkanie w naszym wykonaniu. Po tym inauguracyjnym meczu miałem dziś większe oczekiwania wobec drużyny. Upalna pogoda nie sprzyja, aby grać w piłkę i niewiele ciekawego działo się na boisku. W pierwszej połowie dłużej utrzymywaliśmy się przy piłce, ale sytuacji klarownych nie było.



- W drugiej połowie Pogoń jakby grała szybciej, zaczęła nam zagrażać. Zaczęła stwarzać sytuacje na naszym polu karnym, zdobyła gola. Udało nam się wyrównać, wróciliśmy do gry. Dobre okazje miał Martin Bukata, Sasza Żivec. Wydawało się, że "idziemy" po drugą bramkę. Jednak nadzialiśmy się na rzut różny.

- Już mówiłem, że jesteśmy przygotowani na różne warianty. Każdy zawodnik jest na sprzedaż, jest tylko kwestia ceny. Moją rolą jest to, aby tych, którzy odchodzą - zastępować. Rozmawiałem przed wyjazdem z Radkiem (Murawskim) i życzę mu powodzenia. Jest to dla niego szansa, aby zobaczyć inny futbol, zmierzenia się z nim. Będę trzymał za niego kciuki, aby w Palermo grał jak najwięcej.