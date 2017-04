Piast - Lechia 1-1. Marcin Pietrowski: Trzeba uszanować ten punkt

W jednym z najciekawszych spotkań 28. kolejki Lotto Ekstraklasy, Piast zremisował w niedzielę u siebie z Lechią 1-1. To było szczególne spotkanie dla Marcina Pietrowskiego, który jest wychowankiem klubu z Gdańska, a w gliwickiej jedenastce z powodzeniem występuje od prawie dwóch lat. – Trzeba uszanować ten punkt – komentował po spotkaniu 29-letni piłkarz.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marcin Pietrowski o meczu z Lechią Gdańsk. Wideo INTERIA.TV

Lechia w tym sezonie walczy o czołowe miejsca w lidze, a Piast broni się przed spadkiem. Po fatalnym starcie w tym roku gliwiczanie grają coraz lepiej. Nie przegrali czterech kolejnych gier, w których zgromadzili 8 punktów i obecnie zajmują 12 miejsce w tabeli.

Reklama

W niedzielnym meczu w Gliwicach i gospodarzom i "Biało-Zielonym" nie brakowało okazji do zdobycia zwycięskiego gola. Skończyło się jednak na podziale punktów. - Zadowoleni to bylibyśmy, gdybyśmy wygrali, ale wydaje mi się, że trzeba uszanować ten punkt. Z drugiej strony końcówka zdecydowanie należała do nas i niewiele brakowało, żebyśmy zainkasowali trzy punkty - mówi Pietrowski.

W drugiej połowie, to jednak ekipa Piotra Nowaka dominowała na murawie. W poprzeczkę trafił m.in. Flavio Paixao. - Stare piłkarskie powiedzenie mówi, że grasz tak jak przeciwnik pozwala. Lechia zdominowała nas w środku pola, ale my umiejętnie broniliśmy się wyprowadzając groźne kontry. Zabrakło jednak dokładności, żeby je wykończyć - żałuje pomocnik zespołu z Gliwic.

Wychowanka Lechii pytamy o szansę jego byłego klubu w rywalizacji o mistrzostwo Polski. Czy gdańszczan stać na to? - Oczywiście, Lechia pokazała, że potrafi dobrze operować i grać piłką. Na pewno jednak walka o czołowe pozycje nie będzie łatwa, bo jest też Lech, Legia i Jagiellonia. Wszystko będzie się rozstrzygać w rundzie finałowej, gdzie będą rozgrywane bezpośrednie spotkania - podkreśla Pietrowski, który w zeszłym sezonie z Piastem wywalczył wicemistrzostwo Polski.

Michał Zichlarz, Gliwice

Wyniki, terminarz i tabela Ekstraklasy

Ranking Ekstraklasy - kliknij!