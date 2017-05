Piast Gliwice - Wisła Płock 4-0 w meczu 36. kolejki Lotto Ekstraklasy

Piast Gliwice rozbił Wisłę Płock 4-0 w meczu 36. kolejki (grupa spadkowa) i zapewnił sobie utrzymanie w Lotto Ekstraklasie.

Zdjęcie Piłkarz Piasta Gliwice Hebert (P) i Giorgi Merebaszwili (L) z Wisły Płock /Andrzej Grygiel /PAP

Do rozgrywek w grupie spadkowej zespół z Gliwic przystępował ze stratą 9 punktów do Wisły Płock. Po dzisiejszej wygranej drużyna Dariusza Wdowczyka ma już tyle samo punktów co ekipa z Mazowsza. Bramki w dzisiejszym meczu dla Piasta zdobywali Maciej Jankowski dwie oraz Sasza Żivec i Martin Bukata.



Gospodarze zagrali bez pauzujących za żółte kartki Gerarda Badii i Michala Papadopulsa. Szczególnie brak tego pierwszego był odczuwalny, bo Katalończyk jest w tym sezonie najlepszym zawodnikiem Piasta. W zespole Wisły brakowało z kolei kontuzjowanych Dominika Furmana oraz Kamila Sylwestrzaka.



Pierwszą godną odnotowania sytuacją był strzał obok bramki gości w wykonaniu 19-letniego Denisa Gojki, któremu trener Dariusz Wdowczyk ponownie dał szansę od pierwszej minuty. Gliwiczanie od początku przeważali w środku pola i, podobnie jak to było przed tygodniem w starciu z Górnikiem Łęczna, szybko dążyli do zdobycia gola. W 11. minucie mocnym i precyzyjnym uderzeniem zza pola karnego popisał się Marcin Pietrowski. Bramkarz płocczan zdołał jednak sparować piłkę na rzut rożny. Chwilę później Mateusz Kryczka nie popisał się przy piąstkowaniu i futbolówka o mało nie wpadła do siatki. Zaraz potem głową strzelał Łukasz Sekulski, ale piłkę zdołali zablokować obrońcy zespołu gości.



Sekulski ponownie dał o sobie znać w 16. minucie, kiedy uderzył tuż zza pola karnego. Kryczka udaną interwencją zażegnał niebezpieczeństwo. W tej części gry piłkarze Piasta wykonywali rzut rożny za rzutem rożnym. Nic z tego jednak nie wynikało.



Goście dali o sobie znać dopiero w 23. minucie, kiedy to w pole karne wpadł Mateusz Piątkowski, ale po jego strzale piłka przeszła obok słupka. W 30. minucie piłka wypadła z rąk Jakuba Szmatuły i bliski zaskoczenia bramkarza gospodarzy był Damian Byrtek, ale defensywa gliwiczan wyjaśniła sytuację. Szmatuła zderzył się jeszcze w tej sytuacji z obrońcą przyjezdnych i przez kilkadziesiąt minut leżał na murawie. W 40. minucie celnie uderzał Arkadiusz Reca, ale Szmatuła był na miejscu.



W końcówce I połowy drużyna Marcina Kaczmarka atakowała już z większym animuszem, ale też bez efektu bramkowego. Już w doliczonym czasie dobrą okazję miał Sekulski, ale w polu karnym rywala fatalnie spartaczył.



Drugą część obie drużyny rozpoczęły ze zmianami. Kontuzjowanego w pierwszej połowie Szmatułę zastąpił między słupkami Dobrivoj Rusov. Dla Słowaka to trzeci występ w tym sezonie w Ekstraklasie. Na murawie pojawił się też Jose Kante.



W 48. minucie świetną akcją na skrzydle popisał się Gojko. "Położył" na murawie kapitana przyjezdnych Bartłomieja Sielewskiego i dokładnie dośrodkował. Piłka trafiła na nogę Żivca, który ładnie złożył się do strzału, ale futbolówka minęła cel.



Dwie minuty później Słoweniec już się nie pomylił. Przejął piłkę przed polem karnym, pociągnął kilka metrów i huknął płasko. Kryczka źle interweniował i futbolówka wpadła do siatki. 1-0 dla Piasta i czwarte trafienie Żivca w tym sezonie!



Chwilę później mógł wyrównać Giorgi Merebaszwili, ale piłka odbiła się od słupka. Goście starali się odrobić starty, ale bez skutku. Mało tego, w 65. minucie był już 2-0 dla jedenastki z Gliwic! Patrik Mraz bardzo dobrze przedarł się lewą stroną, dokładnie dograł do Macieja Jankowskiego, który mocnym uderzeniem posłał piłkę do siatki.



Chwilę potem Gojko nie przejął dobrego prostopadłego podania Bukaty i piłka padła łupem Kryczki, którym w tej części spotkania miał pełne ręce pracy. W 71. minucie bramkarz Wisły ponownie był jednak bezradny, kiedy ładnym plasowanym strzałem z około osiemnastu metrów popisał się Bukata. Piłka ponownie zatrzepotała w siatce Wisły.



W odpowiedzi dobrze uderzał Kante. Futbolówka wpadłaby do siatki, ale odbiła się jeszcze od Heberta i skończyło się tylko na rzucie rożnym dla płocczan. Reprezentant Gwinei uderzał celnie kilka minut później, ale tym razem na miejscu był Rusov.



Goście kończyli bez kontuzjowanego Maksymiliana Rogalskiego, który na noszach opuścił murawę. Tymczasem miejscowi dalej atakowali z rozmachem. W 80. minucie piłkę otrzymał Jankowski i z kilku metrów huknął pod poprzeczkę nie do obrony. 4-0 dla gliwiczan i szóste trafienie w tym sezonie "Jankesa".



Wisła kończyła w dziesiątkę po tym, jak boisko za czerwoną kartkę musiał opuścić Kante. Tymczasem Piast, po pewnej wygranej z Ruchem i Górnikiem Łęczna, odprawił dzisiaj kolejnego rywala i pokazał, że w końcówce sezonu jest w świetnej dyspozycji.



Z Gliwic Michał Zichlarz



Piast Gliwice - Wisła Płock 4-0 (0-0)

Bramki: 1-0 Sasza Żivec (50.), 2-0 Maciej Jankowski (65.), 3-0 Martin Bukata (71.), 4-0 Maciej Jankowski (80.).

Żółte kartki: Hebert Silva Santos, Aleksandar Sedlar - Piast. Damian Byrtek, Przemysław Szymiński - Wisła. Czerwona kartka: Jose Kante - Wisła (88.).



Sędziował: Paweł Raczkowski (Warszawa). Widzów: 5540



Piast: Jakub Szmatuła (46. Dobrivoj Rusov) - Marcin Pietrowski, Aleksandar Sedlar, Hebert Silva Santos, Patrik Mraz - Denis Gojko (75. Bartosz Szeliga), Radosław Murawski, Martin Bukata, Sasa Żivec - Maciej Jankowski (82. Patryk Dziczek), Łukasz Sekulski.



Wisła: Mateusz Kryczka - Przemysław Szymiński, Bartłomiej Sielewski, Damian Byrtek, Patryk Stępiński - Cezary Stefańczyk (46. Jose Kante), Piotr Wlazło, Maksymilian Rogalski (75. Krystian Popiela), Giorgi Merebaszwili (69. Dawid Kieplin), Arkadiusz Reca - Mateusz Piątkowski.



Lotto Ekstraklasa - wyniki, tabela, terminarz