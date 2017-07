Piast Gliwice. Wdowczyk: Musimy być przygotowani na odejście Murawskiego

Trener ekstraklasowych piłkarzy Piasta Gliwice Dariusz Wdowczyk nie chciał w czwartek szeroko mówić o ewentualnym przejściu Radosława Murawskiego do włoskiego Palermo. - Musimy być przygotowany na sytuację, gdy ktoś z klubu będzie odchodził - skomentował sytuację.

Zdjęcie Dariusz Wdowczyk /Stanisław Rozpędzik /PAP

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Lotto Ekstraklasy

Reklama

Wspomniany piłkarz w rozmowie z dziennikarzami powiedział, że o ile szkoleniowiec wystawi go w sobotnim spotkaniu z Pogonią Szczecin, to będzie w nim grał.

- Myślę, że spokojnie poczekajmy do meczu z Pogonią. Nie ma co wybiegać w przyszłość - podkreślił Murawski.

Wdowczyk musi znaleźć w tym meczu zastępstwo za Gerarda Badię. W 25. min. spotkania Cracovii z Piastem (1-1 - pierwszy mecz gliwiczan w sezonie) z powodu kontuzji został zmieniony przez Martina Bukatę.

- Nie wiadomo, ile będzie musiał pauzować. Oczywiście, to może być okres dwóch miesięcy, ale też sześciu, a może czterech tygodni. Z tego co się orientuję, dziś ma robiony zabieg. Zobaczymy co tam w tym jego kolanie się dzieje. Nie jest jednak tak źle, jak się obawialiśmy - poinformował szkoleniowiec Piasta.

W pojedynku z "Pasami", w 76. minucie rzutu karnego nie wykorzystał Konstantin Wasiljew.

- Myślę, że jest on takim zawodnikiem, iż jednym karnym, którego nie strzelił, nie zraża się. Podejdzie do następnego - powiedział Wdowczyk.

Zespół ze Szczecina, w pierwszym spotkaniu sezonu 2017/2018 przegrał na swoim stadionie z Wisłą Kraków 1-2. Jednak opiekun gliwiczan podkreślił, że trudno ocenić jakąś drużynę po jednym meczu. - Dość szybko stracili dwie bramki i musieli "gonić" wynik - zaznaczył.

Początek meczu Piast - Pogoń zaplanowano w sobotę na godz. 15.30.



Interia zaprasza na tekstową relację na żywo z tego meczu

Tutaj znajdziesz tekstową relację na żywo na urządzenia mobilne

Rafał Czerkawski