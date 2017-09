Piast Gliwice. Waldemar Fornalik zastąpi Dariusza Wdowczyka?

Wszystko wskazuje na to, że jeszcze dzisiaj dojdzie do zmiany na stanowisku pierwszego szkoleniowca zespołu z Gliwic. Dariusza Wdowczyka na ławce trenerskiej ma zastąpić nie kto inny, jak były selekcjoner "Biało-Czerwonych" Waldemar Fornalik.

Zdjęcie Czarne chmury zebrały się na głową Dariusza Wdowczyka /fot. Jacek Bednarczyk /PAP

Piast nie gra w tym sezonie najlepiej. Po dziewięciu kolejkach Ekstraklasy gliwiczanie są na 14. miejscu w tabeli, z ośmioma punktami na koncie. Po kiepskim starcie, przyszły dwie wygrane z Koroną i Jagiellonią na wyjeździe. Wydawało się, że kryzys jest zażegnany.



Tymczasem po przerwie na kadrę, drużyna prowadzona przez trenera Wdowczyka, znowu zaczęła przegrywać. Czarę goryczy miała przelać porażka z Wisłą Kraków w sobotę 0-2 i apel szkoleniowca do działaczy o... pół napastnika.



Nowym trenerem Piasta ma zostać Waldemar Fornalik, który pod koniec kwietnia zrezygnował z pracy w Ruchu. Były selekcjoner kadry był wcześniej przymierzany do pracy w takich klubach, jak Bruk-Bet Termalica Nieciecza, Cracovia czy GKS Tychy, ale kończyło się tylko na spekulacjach. Teraz ma być inaczej. Jeżeli Piast faktycznie zdecyduje się na zatrudnienie Fornalika, to zadebiutuje on w roli trenera zespołu z Gliwic już w piątek, w meczu na stadionie przy ulicy Okrzei przeciwko Arce Gdynia.



zich

Reklama

Wyniki, terminarz i tabela Ekstraklasy