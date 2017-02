Piast Gliwice pozyskał utalentowanego napastnika

Tuż przed startem drugiej części sezonu Ekstraklasy, Piast Gliwice pozyskał jeszcze jednego piłkarza. Chodzi o 20-letniego Lukasza Czmelika. Młodzieżowy reprezentant Słowacji ma z klubem z Gliwic podpisać półroczny kontrakt z opcją przedłużenia o trzy lata.

Trener Radoslav Latal mówił nam w poniedziałek, że w kadrze jest jeszcze jedno miejsce dla napastnika. Teraz wyjaśniło się o kogo chodzi.



Czmelik może grać jako napastnik albo skrzydłowy. Uchodzi za wielki talent. W słowackiej lidze debiutował w wieku ledwie 16 lat. Na swoim koncie ma występy w juniorskich i młodzieżowej reprezentacji kraju. Młody zawodnik MSK Żylina jesienią był wypożyczony do szwajcarskiego FC Sion, gdzie jednak nie grał z powodu kontuzji. Zimą wrócił do zespołu lidera słowackiej ligi, ale władze klubu zdecydowały o jego kolejnym wypożyczeniu.



Z Piastem Czmelik ma podpisać półroczny kontrakt. Jeśli wszystko dobrze się ułoży i Słowak poradzi sobie w naszej Ekstraklasie, to kontrakt zostanie przedłużony o trzy lata. O miejsce w ataku będzie rywalizował z innymi pozyskanymi zimą zawodnikami - Czechem Michalem Papadopulosem i Łukaszem Sekulskim.



W kadrze wicemistrza Polski są już inni zawodnicy zza południowej granicy. To bramkarz Dobrivoj Rusov, obrońca Patrik Mraz, a także pomocnik Martin Bukata.



Piast rozpocznie rundę wiosenną Ekstraklasy od wyjazdowego pojedynku z Pogonią Szczecin. Mecz odbędzie się w poniedziałek o godz. 18.00.

Michał Zichlarz

