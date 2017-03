Piast Gliwice. Poprawia się sytuacja kadrowa

Przerwa w rozgrywkach Ekstraklasy ze względu na występ reprezentacji Polski w eliminacjach MŚ 2018 pomogła Piastowi Gliwice. Sytuacja kadrowa zespołu prowadzonego przez Dariusza Wdowczyka wyraźnie się poprawiła, a w poniedziałek 4 kwietnia gliwiczan czeka derbowe starcie z Ruchem Chorzów.

Przeciwko "Niebieskim" na pewno nie zagra Hebert. Brazylijczyk musi jeszcze odpokutować incydent z meczu ze Śląskiem Wrocław, kiedy to po ostatnim gwizdku sędziego doszło do rękoczynów. Jednym z aktywnych uczestników był właśnie Hebert, który zobaczył czerwoną kartkę, a na dodatek Komisja Ligi zdyskwalifikowała go na trzy spotkania. Brak brazylijskiego obrońcy to na pewno duże osłabienie zespołu z Gliwic.



Przy Cichej zabraknie także Edvinasa Girdvainisa i Mateusza Maka. Obaj borykają się z problemami zdrowotnymi.



Trener Dariusz Wdowczyk ma jednak powody do zadowolenia, bo do treningów wrócili Patrik Mraz, Marcin Pietrowski, a także Łukasz Sekulski. Ten ostatni pauzował miesiąc i raczej w meczu z Ruchem jeszcze nie zagra. Do dyspozycji Wdowczyka jest także Adam Mójta, który wraca do gry po zawieszeniu za żółte kartki.



Po ostatnim zwycięstwie nad Arką Gdynia (3-2) humory w Gliwicach nieco się poprawiły. Piast opuścił strefę spadkową, ale ma tylko punkt przewagi nad przedostatnią Cracovią i pięć nad ostatnim Górnikiem Łęczna.



O punkty w Chorzowie będzie jednak bardzo trudno, bo Ruch w tym roku prezentuje się znakomicie. "Niebiescy" odprawili z kwitkiem m.in. Legię Warszawa i Lechię Gdańsk.

