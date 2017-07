Piast Gliwice - Pogoń Szczecin 1-2 w 2. kolejce Ekstraklasy

Piast miał w meczu z Pogonią sporą optyczną przewagę, ale ostatecznie przegrał u siebie z "Portowcami" 1-2. O wygranej jedenastki ze Szczecina zadecydowało trafienie w doliczonym czasie, gdy gola głową strzelił Sebastian Rudol. Wszystkie bramki w meczu w Gliwicach padły w końcówce.

Zdjęcie Łukasz Zwoliński przelatuje nad Jakubem Szmatułą /Andrzej Grygiel /PAP

Zapis relacji na żywo z meczu Piast Gliwice - Pogoń Szczecin!

W składzie Piasta na dzisiejsze spotkanie zabrakło Radosława Murawskiego, który wczoraj wieczorem wyjechał samochodem do austriackiego Bad Kleinkirchheim, gdzie na obozie przygotowawczym przebywa US Palermo. Były kapitan zespołu z Gliwic ma w nowym sezonie występować w drużynie z Serie B. Klub z Górnego Śląska ma zainkasować za ten transfer 650 tys. euro.



Gliwiczanie grali dzisiaj nie tylko bez młodzieżowego reprezentanta Polski, ale też Gerarda Badii, który nabawił się przykrej kontuzji przed tygodniem i do gry wróci dopiero za kilka tygodni. Zmiany były też w składzie Pogoni. W meczowej kadrze zabrakło Jarosława Fojuta, który w ogóle nie przyjechał z zespołem do Gliwic, a na ławce usiadł Rafał Murawski, który w ostatnich trzech sezonach rezerwowym był raz.



Pierwszych kilkanaście minut, to optyczna przewaga gospodarzy, z której niewiele jednak wynikało. Zamiast celnych strzałów czy dośrodkowań było długie rozgrywanie piłki wszerz. W 15 minucie, w starciu z Łukaszem Zwolińskim, urazu nabawił się, pełniący dzisiaj funkcję kapitana Jakub Szmatuła. Bramkarz Piasta przez kilkadziesiąt sekund nie podnosił się z murawy. Na szczęście nie stało mu się nic poważnego i mógł kontynuować grę.



W 24 minucie miejscowi mogli wykorzystać swoją przewagę i zdobyć wreszcie gola. Po świetnym prostopadłym podaniu Konstantina Vassiljeva, w sytuacji sam na sam przed Łukaszem Załuską znalazł się Karol Angielski. Młody napastnik źle przyjął jednak piłkę i bramkarz Pogoni zdołał wyjść z opresji zwycięsko. W chwilę później uderzenie Vassiljeva piętką zdołali zablokować obrońcy szczecinian.



W 34 minucie wreszcie szczęścia z dystansu spróbował Vassiljev, tyle tyko, że piłka po jego uderzeniu minęła cel. Pogoń ograniczała się do nielicznych kontr, przez większość czasu broniąc się całym zespołem na swojej połowie.



W 45 minucie na indywidualną akcję, przez połowę boiska, zdecydował się Vassiljev. Skończyło się jednak tylko na rzucie rożnym. W tej sytuacji na przerwę oba zespoły schodziły z bezbramkowym rezultatem.



Drugą połowę gospodarze rozpoczęli z jedną zmianą. Karola Angielskiego zastąpił Denis Gojko. Po przerwie na boisku pojawił się też, pozyskany przez Portowców w czwartek Dariusz Formella. Obraz gry nie uległ zmianie, Piast atakował, a Portowcy całym zespołem dalej bronili się na swojej połowie.



W 50 minucie goście wreszcie zanotowali celne trafienie na bramkę gliwiczan. Z dystansu trafiał Zwoliński, ale Szmatuła nie miał problemów ze złapaniem piłki. Trzy minuty później tuż zza pola karnego groźnie przymierzył Vassiljev. Po uderzeniu reprezentanta Estonii futbolówka o centymetry minęła jednak lewy słupek bramki Załuski. W rewanżu równie groźnie uderzał rezerwowy Formella, ale i tym razem piłka minęła cel. Z czasem na boisku niewiele się działo, a piłkarze nie tyle biegali, co człapali na boisku.



Kiedy wydawało się, że rezultat się nie zmieni do siatki trafili goście! Świetne zagranie Dawida Korta z głębi pola trafiło pod nogi Formelli, który miał czas na spokojne przyjęcie piłki i dokładne przymierzenie, po którym Szmatule nie zostało nic innego, jak wyciągać futbolówkę z siatki.



Portowcy nie cieszyli się jednak długo z prowadzenia. W 78 minucie wyrównał inny rezerwowy, tyle, że z Piasta. Adam Mójta świetnie dośrodkował z wolnego na głowę Michała Papadopulosa, a ten dokładnie przymierzył pod poprzeczkę i zrobiło się 1-1.



Zaraz potem drugiego gola dla gliwiczan mógł zdobyć Martin Bukata, ale z kilkunastu metrów posłał piłkę ponad poprzeczką. Chwilę później obok słupka uderzał z kolei Sasza Żivec. W 88 minucie z dystansu szczęścia próbował Mójta, ale i tym razem futbolówka przeszła obok słupka bramki Pogoni. W samej końcówce do siatki mógł jeszcze trafić Frączczak, ale nie zdołał trafić w odbitą przez bramkarza Piasta piłkę.



Kiedy wydawało się, że mecz zakończy się remisem do siatki trafili goście! Już w doliczonym czasie Gyurcso dokładnie dośrodkował z rożnego, Rudol zdołał oszukać pilnującego go Konczkowskiego i głową skierował futbolówkę do siatki. 2-1 dla Pogoni i trzy bezcenne punkty.



Z Gliwic Michał Zichlarz



Piast Gliwice - Pogoń Szczecin 1-2



Bramki: 0-1 Dariusz Formella (75.) 1-1 Michal Papadopulos (78.) 1-2 Sebastian Rudol (90+3.)

Sędziował: Mariusz Złotek (Stalowa Wola). Widzów: 4555



Piast: Jakub Szmatuła - Martin Konczkowski, Hebert Silva Santos, Aleksandar Sedlar, Marcin Pietrowski (69. Adam Mójta) - Martin Bukata, Patryk Dziczek, Konstantin Vassiljev (74. Michal Papadopulos), Maciej Janowski, Sasa Żivec - Karol Angielski (46. Denis Gojko).



Pogoń: Łukasz Załuska - David Niepsuj, Cornel Rapa, Sebastian Rudol, Ricardo Nunes - Marcin Listkowski (56. Dariusz Formella), Tomasz Hołota, Kamil Drygas (73. Rafał Murawski), Dawid Kort, Adam Gyurcs - Łukasz Zwoliński (67. Adam Frączczak).











