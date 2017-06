Piast Gliwice. Patryk Dziczek podpisał nowy kontrakt

Piast Gliwice zdecydował się podpisać nowy kontrakt z 19-letnim Patrykiem Dziczkiem. Umowa będzie obowiązywać do 30 czerwca 2020 roku.

"Podpisem pod tym kontraktem chciałem pokazać, że od małego jestem mocno związany z Piastem. Chcę w Gliwicach grać jak najlepiej i zostawiać serce na boisku, bo to mój klub. Bardzo się cieszę, że związaliśmy się długą umową, bo ona przybliży mnie do realizacji moich celów. Trzy lata to odpowiedni okres, aby wypracować sobie mocną pozycję w zespole, stać się ważnym zawodnikiem w drużynie. Wiem, że czeka mnie ciężka praca, ale chcę iść w ślady Radka Murawskiego - powiedział młody zawodnik po złożeniu podpisu "-czytamy na oficjalnej stronie



Wychowanek śląskiego klubu w minionym sezonie Lotto Ekstraklasy wystąpił w dwóch spotkaniach.