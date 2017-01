Piast Gliwice. Papadopulos: „musimy być skuteczniejsi, szczególnie ja”

Czeski napastnik gliwiczan, mimo zwycięstwa z SCR Altach i zdobycia w nim dwóch bramek, nie jest do końca zadowolony ze swojej postawy. Sądzi, że mógł ustrzelić nawet hat-tricka.

Zdjęcie Papadopulos, jeszcze w barwach Zagłębia w walce z Pietrowskim /Jan Kowalski /

- SCR Altach to bardzo trudny przeciwnik, ale bardzo chcieliśmy zwyciężyć po tych dwóch wcześniejszych przegranych meczach. Cieszę się, że udało nam się to osiągną - komentował spotkanie z liderem austriackiej Bundesligi w rozmowie z oficjalnym portalem Piasta były napastnik Zagłębia Lubin. Wcześniej gliwiczanie w Alicante doznali porażek z mistrzem Rosji CSKA Moskwa 0-2 i niemieckim czwartoligowcem TSV Steinbach 1-2.

Gra Piata była zdecydowanie lepsza niż w poprzednich spotkaniach. Oczekiwane efekty przynosił dobrze zorganizowany wysoki pressing. - Dobrze to wyglądało, bo byliśmy lepiej zorganizowani w trakcie pressingu. Czasami zakładaliśmy go zupełnie bez głowy i tworzyło się przez to mnóstwo miejsca pomiędzy formacjami. Teraz wyglądało to dużo lepiej - uważa Papadopulos.

Bramki dla "Piastunek" zdobyli nowi podopieczni trenera Latala. Do dwóch bramek Czecha, jedną dorzucił Bośniak Stojan Vranjes. Austriacy odpowiedzieli bramką Nikoli Żivoticia.

