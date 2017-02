Piast Gliwice. Ostre słowa Gerarda Badii: To będzie wojna!

​Alarm w zespole wicemistrza Polski - Piasta Gliwice. Po czwartej kolejnej porażce z rzędu, drużyna prowadzona przez Radoslava Latala jest w coraz trudniejszej sytuacji. Wiosną jedenastka z Gliwic miała się bić o miejsce w grupie mistrzowskiej, a zdaje się, że trzeba będzie się nastawić na ciężką walkę o utrzymanie się w Lotto Ekstraklasie. - To katastrofa - mówił bez ogródek po sobotniej porażce 0-3 z Lechem u siebie Gerard Badia.

Po 22 kolejkach Lotto Ekstraklasy, Piast ma na swoim koncie 22 punkty i zajmuje 14. lokatę w tabeli. Gdyby nie karne punkty dla Ruchu, to gliwiczanie byliby jeszcze niżej. Wicemistrz Polski, który w zeszłym sezonie zadziwiał, a na swoim stadionie był nie do pokonania, ledwie dwie porażki w 19 spotkaniach, teraz z kretesem przegrywa. Przed świętami Piasta na Okrzei rozbiła Legia 5-1, a w sobotę Lech 3-0. Piast słabo prezentuje się u siebie, a na wyjazdach jeszcze gorzej, gdzie w tym sezonie wygrał tylko raz.

- To katastrofa. Nie możemy u nas w domu tracić trzech bramek. Jest ciężko, ale musimy iść do przodu. Staramy się atakować, ale łatwo dajemy sobie wbić bramki. To jest ku... niemożliwe - nie owija w bawełnę Badia.

Gdyby wziąć pod uwagę pięć ostatnich kolejek, to Piast jest najgorszym zespołem w Lotto Ekstraklasie. Zdobył w nich ledwie trzy punkty. Teraz ekipę z Gliwic czeka starcie o być albo nie być z Górnikiem Łęczna w niedzielę na wyjeździe.

- To będzie wojna. Musimy wygrać, bo potrzebujemy punktów. Na boisko musimy wyjść razem, jako drużyna. Ja wierzę w ten zespół. Jak grać? Sam nie wiem, na pewno lepiej niż ma to miejsce ostatnio - mówi Interii hiszpański pomocnik.



