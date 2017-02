Piast Gliwice. Nerwowo w klubie. Ważą się losy Radoslava Latala

Nerwowo w Gliwicach. We wtorek zbiera się rada nadzorcza klubu, która będzie dyskutować o fatalnej postawie piłkarzy Piasta w rozgrywkach Lotto Ekstraklasy i przyszłości trenera Radoslava Latala. Powody do nerwowości są duże, bo wicemistrz Polski przegrał pięć kolejnych meczów i po 23 ligowych kolejkach znalazł się na przedostatnim miejscu w tabeli.

W poprzednim sezonie gliwiczanie byli rewelacją. Zdobyli wicemistrzostwo Polski i zagrali w europejskich pucharach. Latem z klubu odeszła jednak dwójka czołowych zawodników - Kamil Vacek i Martin Neszpor, a tuż przed startem ligowego sezonu, po pierwszym meczu w eliminacjach Ligi Europejskiej z IFK Goeteborg, z pracy niespodziewanie zrezygnował trener Latal. Zastąpił go jego asystent Jirzi Neczek, któremu jednak kompletnie nie szło. Z początkiem września do pracy w Piaście ponownie wrócił więc Latal.



Wydawało się, że zażegnał i opanował kryzys. Wiosną drużyna miała się bić o czołową ósemkę, tymczasem jest fatalnie. Na zakończenie roku Piast przegrał dwa mecze z Legią 1-5 i Zagłębiem Lubin 1-2. Seria porażek nadal trwa. Wiosną gliwiczanie przegrali już z Pogonią 1-2, Lechem 0-3 i w niedzielę z Górnikiem Łęczna 0-1. Po 23 kolejkach Piast jest w tabeli na 15. miejscu z 22 punktami na koncie.

Działacze klubu z Gliwic mają we wtorek zdecydować, co dalej z trenerem Latalem, którego kontrakt obowiązuje do czerwca 2018 roku. Być może dostanie jeszcze szansę w kolejnym meczu z Wisłą Kraków w sobotę. Być może działacze poczekają też do przerwy na reprezentację, która rozpocznie się za trzy tygodnie. W Gliwicach Radoslav Latal, z krótką przerwą, pracuje od marca 2015 roku, kiedy to zastąpił Hiszpana Angela Pereza Garcię.

Michał Zichlarz

