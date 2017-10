Piast Gliwice. Martin Konczkowski: Przed nami jeszcze dużo pracy

Jednym z największych wygranych 14. kolejki Ekstraklasy jest prowadzony przez Waldemara Fornalika zespół z Gliwic. Po dwóch miesiącach przerwy jedenastce z Górnego Śląska wreszcie udało się przełamać złą passę i wygrać, przez co Piast opuścił miejsca spadkowe. – Przed nami jeszcze jednak dużo pracy – podkreśla prawy obrońca gliwiczan Martin Konczkowski.

W sobotnim meczu na stadionie przy ulicy Okrzei Piast pokonał 2-1 Wisłę Płock. Spory udział w tym miał właśnie Konczkowski. To on zapoczątkował akcję, po którym padł pierwszy gol zdobyty przez skutecznego w tym sezonie Michala Papadopulosa.



- Najważniejsze w meczu z Wisłą były trzy punkty. Styl gry nie był przy tym istotny, bo wiadomo, jakie zajmujemy miejsce w tabeli. Wcześniej nasza gra nie wyglądała najgorzej, ale nie było punktów. W meczu z jedenastką z Płocka celem było zdobycie trzech punktów i udało się to osiągnąć, a do tego dołożyliśmy momentami całkiem dobrą grę. Jesteśmy bardzo zadowoleni - podkreśla 24-letni obrońca Piasta.



Wygrana z rewelacyjną w ostatnich tygodniach Wisłą z Płocka nie przyszła jednak gliwiczanom łatwo. W drugiej połowie wyrównał bowiem rezerwowy Jose Kante, a o wygranej przesądziło trafienie Martina Bukaty w 71. minucie.



- Musimy unikać takich sytuacji, kiedy rywal nie zagraża nam często, a dajemy się zaskoczyć. Z drugiej strony drużyna pokazała charakter, bo szybko zdobyliśmy gola na 2-1 i nie daliśmy sobie wydrzeć tego zwycięstwa - zaznacza Konczkowski.



Teraz przed Piastem wyjazdowe spotkanie z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza. Ten mecz rozegrany zostanie w niedzielę o godzinie 15.30. Czy ostatnia wygrana z zespołem z Mazowsza będzie dla ekipy prowadzonej przez trenera Fornalika punktem zwrotnym, na co w Gliwicach wszyscy czekają?



- Mam nadzieję, że tak będzie, ale to się samo nie zrobi. Dalej trzeba pracować tak mocno, jak pracowaliśmy, a do każdego spotkania podchodzić tak, jak do meczu z Wisłą Płock. Wtedy na pewno będzie dobrze, ale przed nami jeszcze dużo pracy - mówi Interii piłkarz.



Z Gliwic Michał Zichlarz

