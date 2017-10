Piast Gliwice. Martin Bukata wróci do gry po dwóch miesiącach przerwy?

Jest spora szansa na to, że po kontuzji kolejny piłkarz Piasta wróci do gry. Chodzi o byłego młodzieżowego reprezentanta Słowacji Martina Bukatę.

Zdjęcie W 12. kolejce Piast zremisował z Sandecją 2-2 /Fot. Andrzej Grygiel /PAP

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Zagłębie Lubin - Piast Gliwice!

24-letni piłkarz nabawił się poważnego urazu w połowie sierpnia, w meczu przeciwko Koronie Kielce (2-0). Zaraz na początku spotkania został brutalnie zaatakowany przez Kena Kallaste. Reprezentant Estonii przepraszał potem gracza z Gliwic, że nie miał zamiaru zagrać tak ostro, ale przez to Bukata stracił ponad dwa miesiące. Teraz już jest lepiej i zawodnik pali się do grania.



- Ból w lewej kostce jeszcze się pojawia, będę go jeszcze długo czuł, ale liczę na to, że będę już w meczowej kadrze na mecz z Zagłębiem. Trenuję na sto procent i robię wszystko, żeby pomóc drużynie. Jeszcze, jak siebie znam, to muszę popracować nad wytrzymałością, ale tak jest już dobrze - tłumaczy zawodnik.



Jak współpracuje mu się z Waldemarem Fornalikiem, który od kilku tygodni jest trenerem Piasta? - - Bardzo dobrze. Każdy szkoleniowiec ma coś innego. Wiemy co chce, co mamy grać i mam nadzieję, że wkrótce przyjdą wyniki - zaznacza piłkarz zza południowej granicy.



Być może dzisiaj, w meczu przeciwko Zagłębiu Lubin na wyjeździe, ponownie przypomni się kibicom. Tydzień temu, po dłuższej przerwie, na boisku w gliwickiej jedenastce pojawił się w końcówce Mateusz Mak i pomógł drużynie w wywalczeniu punktu, zdobywając bramkę na 2-2 w ostatnich sekundach. Teraz pora na Bukatę.



Przed kolejnymi ligowymi grami Słowak jest pełen nadziei. - W ostatnim meczu z Sandecją zabrakło nam skuteczności. Mieliśmy swoje bardzo dobre sytuacje, ale nie udało ich się wykorzystać. Gdyby tak było, to w spotkaniu z zespołem z Nowego Sącza, cieszylibyśmy się z trzech punktów. Będzie jednak dobrze, bo mamy silną kadrę - podkreśla.



Po 12 ligowych kolejkach Piast jest na ostatnim miejscu w ligowej tabeli z dziewięcioma punktami na koncie. W tym sezonie jedenastce z Gliwic udało się wygrać zaledwie dwa ligowe spotkania, z Koroną u siebie 2-0 i Jagiellonią Białystok na wyjeździe 1-0. Jak będzie dzisiaj w Lubinie? Początek meczu z Zagłębiem o godzinie 18. Relacje w stacji Eurosport 2.



Michał Zichlarz