Piast Gliwice. Łukasz Krakowczyk i Tomasz Okraszewski przedłużyli kontrakty

Łukasz Krakowczyk i Tomasz Okraszewski związali się nowymi umowami z Piastem Gliwice. Obie będą obowiązywać do 30 czerwca 2020 roku, a klub zastrzegł sobie możliwość przedłużenia ich o kolejne dwa lata.

- Podpisaliśmy kontrakty z kolejnymi młodymi zawodnikami. Są to piłkarze, którzy od niedawna trenują z pierwszą drużyną, a także udali się na zgrupowanie do Opalenicy, gdzie przygotowywali się do sezonu. Liczymy na ich grę w perspektywie kolejnych lat i wierzymy, że powiedzie się im w dorosłej piłce - powiedział Łukasz Piworowicz, dyrektor sportowy Piasta.

Reklama