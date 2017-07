Piast Gliwice. Gerard Badia: On zrobi karierę

Piłkarze z Gliwic przygotowują się do sezonu na zgrupowaniu w Opalenicy, gdzie dziś po południu rozegrają sparingowe spotkanie z angielskim Fulham. W rozpoczynającym się za tydzień rozgrywkach w Piaście bardzo będą liczyć na Denisa Gojko, który w końcówce poprzednich rozgrywek przebojem wywalczył sobie miejsce w wyjściowym składzie. - On jest bardzo dobry, na treningu jeszcze lepszy niż podczas meczu. Chłopak ma talent - mówi najlepszy zawodnik Piasta w poprzednim sezonie Gerard Badia.

Zdjęcie Gerard Badia (z lewej) i Denis Gojko /Fot. Wojciech Włoch /Newspix

Gojko zadebiutował w Piaście na początku maja w końcówce spotkania z Arką. W kluczowych grach poprzednich rozgrywek, z Ruchem (3-0) czy Górnikiem Łęczna (2-1), należał do najlepszych w zespole prowadzonym przez Dariusza Wdowczyka. Zaliczał asysty, zdobył bramkę. 19-latek bez jakichkolwiek kompleksów radził sobie na ekstraklasowych boiskach.

- On jest bardzo dobry. Zrobi wielką karierę. Mówię mu tylko, że musi mieć spokojniejszą głowę. Zagrasz dwa mecze dobrze i już podchodzą do ciebie mówiąc, jaki jesteś świetny. Trzeba być na to odpornym. On mentalnie jest jednak bardzo mocny, piłkarsko zresztą też. Na treningu sam okiwa wszystkich, krzyczę podaj, a on następnym razem robi to samo. Ma dobrą i prawą i lewą nogę, do tego ciąg na bramkę i strzał. I to obojętnie czy robi to z lewej czy z prawej strony. Ja tak nie mam. Do tego jest to bardzo szybki. No, to bardzo dobry zawodnik - chwali kolegę z zespołu Badia.



W zaczynającym się za niewiele ponad tydzień sezonie oczekiwania wobec nastolatka wzrosną. Będzie też musiał ostro rywalizować o miejsce w składzie, bo w letniej przerwie linia pomocy Piasta uległa poważnemu wzmocnieniu. Do kadry, po kontuzji, wrócił Mateusz Mak, a gliwicką jedenastkę wzmocnili jeszcze tacy zawodnicy, jak Konstantin Wasiljew oraz Aleksander Jagiełło.



Dziś, przebywającego na obozie w Opalenicy Piasta, czeka ciekawe spotkanie sparingowe. O godzinie 17 rywalem będzie szósty zespół angielskiej Championship Fulham FC. To próba generalna przed startem nowego sezonu. Pierwszym przeciwnikiem w lidze gliwiczan będzie w następną sobotę, na wyjeździe, Cracovia. Kolejnym ligowym przeciwnikiem gliwiczan, już na Okrzei, będzie Pogoń.