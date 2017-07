Piast Gliwice. Gerard Badia nie zagra przez dwa miesiące

Gerard Badia z powodu kontuzji kolana będzie pauzował około dwóch miesięcy. Hiszpański pomocnik Piasta Gliwice nabawił się urazu w spotkaniu z Cracovią (1-1), w którym strzelił bramkę.

Zdjęcie Gerard Badia cieszy się z bramki strzelonej Cracovii /Stanisław Rozpędzik /PAP

Dla Badii spotkanie to było pierwszym w roli kapitana gliwickiego zespołu. Mimo straconej w 13. minucie bramki, jego drużyna nie załamała się i odpowiedziała już kilkadziesiąt sekund później. Autorem bramki dla Piasta był właśnie Gerard Badia.

Reklama

Występ Hiszpana zakończył się jednak już dziesięć minut później, gdy niefortunnym wślizgiem wybijał piłkę w aut. Skrzydłowy przy interwencji nabawił się kontuzji kolana.



- W poniedziałek Gerard Badia przeszedł badanie rezonansem magnetycznym, które wykazało, że uraz Hiszpana jest mniej groźny niż początkowo sądzono. Jego przerwa w grze może potrwać do dwóch miesięcy. Liczymy jednak, że będzie ona krótsza - stwierdził dr Sławomir Zdonek, lekarz Piasta.



- Niebawem Gerard przejdzie standardowy, mało inwazyjny zabieg. Jego przerwa w grze może potrwać do dwóch miesięcy. Jesteśmy pełni optymizmu, że to kwestia tygodni i niedługo "Badi" będzie gotowy do gry - powiedział dr Sławomir Zdonek.