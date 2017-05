Piast Gliwice. Denis Gojko podpisał nowy kontrakt

19-letni pomocnik Piasta Gliwice Denis Gojko podpisał nowy kontrakt. Młody, utalentowany piłkarz związał się ze śląskim klubem do 2020 roku.

Umowa zawiera opcję przedłużenia o dwa lata - poinformował Piast.

- Aktualny kontrakt wiązał Denisa do 30 czerwca bieżącego roku i zawierał opcję automatycznego przedłużenia umowy po wystąpieniu przez zawodnika w pięciu spotkaniach Lotto Ekstraklasy. Pomimo tego, klub zdecydował o zaoferowaniu Denisowi wieloletniej umowy, doceniając piłkarski potencjał zawodnika oraz biorąc pod uwagę fakt, że jest naszym wychowankiem - powiedział Łukasz Piworowicz, dyrektor sportowy Piasta Gliwice, cytowany na oficjalnej stronie klubu.



- Jestem bardzo szczęśliwy, że klub zdecydował się podpisać ze mną nową umowę. Jest to dla mnie motywacją do dalszej pracy. Cieszę się, że to właśnie w Piaście będę zdobywał większe doświadczenie i będę miał szanse na kolejne występy w Lotto Ekstraklasie. Będę ciężko trenował, żeby zostać w klubie na jeszcze dłużej - podkreślił Gojko.



Gojko jest wychowankiem Piasta. 5 maja tego roku zadebiutował w pierwszej drużynie gliwickiego klubu w końcówce meczu ze Śląskiem Wrocław.

Młody zawodnik wystąpił też w spotkaniach przeciwko Zagłębiu Lubin i Ruchowi Chorzów. W tym ostatnim meczu zaliczył asystę. W meczu z Górnikiem Łęczna zagrał od pierwszej minuty i zdobył bramkę dla Piasta.

