Piast Gliwice. Dariusz Wdowczyk został trenerem Piasta

Dariusz Wdowczyk został oficjalnie nowym trenerem wicemistrza Polski, podpisując kontrakt z Piastem Gliwice do czerwca 2018 roku. - Tak się akurat złożyło, że do Wisły Kraków też trafiłem w marcu zeszłego roku na siedem kolejek przed zakończeniem rundy zasadniczej. Nie boję się wyzwań i jestem dobrej myśli przed pracą z Piastem - mówi trener Wdowczyk.

Zdjęcie Dariusz Wdowczyk (z prawej) został trenerem Piasta Gliwice /Fot. Michał Chwieduk /

Po serii pięciu kolejnych ligowych porażek, władze Piasta zdecydowały o zwolnieniu trenera Radoslava Latala oraz jego asystentów. - Zakończyliśmy współpracę z trenerem Latalem i jego asystentami Bogdanem Wilkiem i Ladislavem Maierem. Chciałbym im podziękować za współpracę i osiągniecie największego sukcesu, jakim było wicemistrzostwo Polski. Życzę sukcesów na dalszej drodze zawodowej - mówił podczas dzisiejszej konferencji prasowej Marek Kwiatek, prezes klubu z Gliwic.

Latal, z krótką przerwą, był trenerem Piasta przez dwa lata. Jego kontrakt miał obowiązywać do połowy przyszłego roku. Tak się jednak nie stało... Teraz w Gliwicach jest już trener Wdowczyk. - Jego zatrudnienie nie zrujnuje klubu - podkreśla prezes Kwiatek. Asystentem nowego szkoleniowca Piasta będzie Marek Majak, w przeszłości były świetny pomocnik Górnika Zabrze, który w Gliwicach pracuje od lat jako skaut.

Co o swoim nowym klubie mówi Dariusz Wdowczyk? - To solidna ekipa, która pokazała, że potrafi grać w piłkę, zdobywając w poprzednim sezonie wicemistrzostwo Polski. Teraz trzeba to kontynuować. Wiem, że w zespole wiele się zmieniło, ale nie na tyle, żeby być teraz na 15 miejscu w tabeli - mówi nowy trener gliwiczan.

- Zespół jest po pięciu ligowych porażkach. Mnie przydarzyła się jeszcze gorsza passa siedmiu kolejnych przegranych. Mam nadzieję, że to koniec i zapunktujemy w kolejnym meczu. Na pewno nie spodziewałem się, że pracę w lidze zacznę od spotkania z Wisłą, gdzie jeszcze niedawno przecież pracowałem. Znam zawodników, stąd może jest jakaś przewaga, ale z drugiej strony zmienił się tam trener i styl gry. Boisko zweryfikuje wszystko, ale jestem dobrej myśli - mówi przed jutrzejszym starciem z "Białą Gwiazdą" w Gliwicach trener Wdowczyk.

Na zapoznanie się z zespołem nie ma wiele czasu. - Jak zagramy z Wisłą? A tego panu nie powiem - odpowiedział z uśmiechem Interii trener Piasta.

Dziś po południu piłkarze przeprowadzą pierwszy trening z nowym szkoleniowcem. Zaplanowany jest trening poświęcony taktyce i stałym fragmentom gry. Nowy szkoleniowiec będzie też rozmawiał z zawodnikami.

- Do zakończenia rundy zasadniczej zostało siedem spotkań, a więc jest 21 punktów do zdobycia. Mam nadzieję, że zaczniemy punktować i odbijemy się od końcówki ligowej tabeli. W lidze nie trzeba wiele, żeby zdobywać punkty. Trzeba jednak wykorzystywać stwarzane przez siebie sytuacje, szczególnie w spotkaniach na swoim stadionie. Do osiągnięcia wyników potrzeba potu, krwi i łez. Zresztą charakter zespołu poznaje się po tym, kiedy idzie źle - zaznacza trener Wdowczyk.

Umowa trenera Wdowczyka obowiązuje do czerwca 2018 roku. W kontrakcie jest jednak klauzula, że może być rozwiązana w przypadku spadku Piasta z Lotto Ekstraklasy. Takiego złego rozwiązania w Gliwicach nikt jednak nie przyjmuje do wiadomości...