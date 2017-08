Piast Gliwice. Dario Rugaszević podpisał kontrakt

Dario Rugaszević został nowym zawodnikiem Piasta Gliwice, poinformował klub an swojej stronie internetowej. 26-letni lewy obrońca podpisał roczny kontrakt, z opcją przedłużenia o kolejne dwa sezony.

Zdjęcie Dario Rugaszević w barwach HNK Cibalia /Getty Images



"Jestem szczęśliwy, że trafiłem do Gliwic. Podpisanie kontraktu z Piastem uważam za dobry krok w swojej karierze. To poukładany klub, w którym można skupić się na pracy, a Ekstraklasa to silna i profesjonalna liga. Chcę odwdzięczyć się za zaufanie, którym obdarzono mnie w Piaście" - powiedział nowy obrońca "Niebiesko-czerwonych" po podpisaniu kontraktu, cytowany przez internetową stronę klubu.



Chorwat jest wychowankiem HNK Cibalia Vinkovci, gdzie spędził większość piłkarskiej kariery. W 2013 roku przeniósł się do RNK Split, w którym grał przez trzy sezony. Na początku 2016 roku wrócił do swojego pierwszego klubu, a w sezonie 2016/17 występował w rumuńskim Gaz Metan Medias, gdzie rozegrał 25 meczów w tamtejszej ekstraklasie.

