Piast Gliwice. Akcja społecznościowa dla rodziców młodych piłkarzy

Nie tylko w Piaście mają kłopoty z zachowaniem rodziców na treningach najmłodszych. Żeby zwrócić uwagę na ten problem, w Gliwicach nakręcili filmik, który ma uzmysłowić rodzicom, jak nie należy się zachowywać podczas treningów ich pociech.

"(De)motywujący rodzice na treningach i meczach to plaga trapiąca system szkolenia młodzieży w Polsce. Piast Gliwice i Akademia Piłkarska "Team" mówią temu dość" - można przeczytać na oficjalnej stronie gliwickiego klubu.

Filmik "Tato, nie patrz, jak gram...", pokazuje niewłaściwe podejście rodzica do syna, gdzie dobre chęci, nie idą niestety w parze z dobrymi radami.

- Praca z najmłodszymi sportowcami wymaga pełnego skupienia i żywa ingerencja rodziców w zajęcia jest niedopuszczalna. Jednym z głównym celów, jakie sobie postawiliśmy tworząc struktury akademii było wyeliminowanie sytuacji, w których rodzic zbyt mocno reaguje na poczynania dziecka na treningu bądź meczu. Praca wychowawcza jakiej się podjęliśmy systematycznie przynosi efekty, jednak wciąż mamy wiele do zrobienia. Nie możemy pozwolić na to, by presja wywierana na dziecko hamowała jego rozwój sportowy. Musimy sprawić, żeby nasze pociechy odczuwały tylko i wyłącznie radość z trenowania. Wspierajmy motywujmy, doceniajmy, ale nie przeszkadzajmy - mówi były kapitan Piasta Jarosław Kaszowski.

