Piast - Arka 3-2. Gerard Badia: Czułem, że zdobędę bramkę

To jest jego moment! Hat-trick w meczu ze Śląskiem, a wczoraj kapitalne trafienie z rzutu wolnego w spotkaniu z Arką Gdynia, którym przesądził o wygranej jedenastki Piasta Gliwice 3-2. - Na przedmeczowym treningu trener powiedział mi: "Gerard, to jest twój moment. Spróbuj też tak uderzyć w meczu". No i wyszło - cieszy się Gerard Badia, hiszpański pomocnik.

W trudnym dla Piasta okresie to Badia jest tym piłkarzem, który bierze odpowiedzialność na siebie. Po serii sześciu kolejnych porażek przyszła wygrana 4-3 w meczu ze Śląskiem, w którym 27-letni piłkarz zdobył trzy gole. Hiszpan pokazał też klasę wczoraj.

W szalonym meczu przeciwko Arce, gdzie prowadzenie jednej i drugiej drużyny zmieniało się, jak w kalejdoskopie, to on przesądził o wygranej gliwiczan. W 84. minucie podszedł do wolnego i wykonał go tak precyzyjnie, że bramkarzowi Arki nie pozostało nic innego, jak wyciągnąć piłkę z siatki.

- Przed tym rzutem wolnym widziałem już piłkę w siatce. Na przedmeczowym treningu była podobna sytuacja, dlatego trener mówił, że jak będzie wolny, to do pierwszej piłki podchodzę ja, a do drugiej Stojan Vranjesz. Nie wiem czy to jest mój moment, ale najważniejsze, że zdobyliśmy trzy punkty. Na pewno jednak musimy bardziej kontrolować to, co dzieje się na boisku. Z Arką za szybko straciliśmy dwie bramki - komentuje Badia, który w tym sezonie z 8 trafieniami na koncie jest najlepszym snajperem wicemistrza Polski.

Wczoraj piłkarz miał dodatkową satysfakcję, bo na meczu dopingowała go, po raz pierwszy, córeczka.

Dzięki wygranej z zespołem z Gdyni Piast ma już na koncie 28 punktów i przesunął się na 14. miejsce w tabeli Lotto Ekstraklasy.

Kolejnym rywalem zespołu trenera Dariusza Wdowczyka, już po reprezentacyjnej przerwie, będzie w wyjazdowym derbowym spotkaniu Ruch Chorzów.

Michał Zichlarz, Gliwice