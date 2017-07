Palermo zainteresowane Radosławem Murawskim

Palermo, spadkowicz z Serie A, interesuje się Radosławem Murawskim z Piasta Gliwice.

Tę informację podał Gianluca di Marzio, bardzo dobrze poinformowany włoski dziennikarz sportowy.

Palermo sezon miało fatalny, bo drużyna zajęła przedostatnie miejsce i spadła do Serie B. Teraz jednak szuka wzmocnień, by wrócić na salony.



Trop prowadzi do Gliwice, gdzie gra Radosław Murawski, młodzieżowy reprezentant Polski.



Murawski ma 23 lata i od juniora występuje w Piaście. W Ekstraklasie zaliczył już 124 spotkania i zdobył cztery bramki. Zagrał też na zakończonych niedawno młodzieżowych mistrzostwach Europy.



