Michal Papadopulos podpisał kontrakt z Piastem Gliwice

Michal Papadopulos przechodzi z Zagłębia Lubin do Piasta Gliwice. 31-letni napastnik podpisał kontrakt z wicemistrzami Polski do końca czerwca 2018 roku.

Papadopulos bronił barw Zagłębia Lubin od czerwca 2012 roku. W tym sezonie Ekstraklasy wystąpił w 16 meczach "Miedziowych" (jeden gol).



"Stwierdziłem, że potrzebuję zmiany i muszę mieć dodatkową motywację. Dlatego też przed zimową przerwą zadeklarowałem, że chciałbym zmienić otoczenie. Gdy przyszła oferta z Piasta, to nie musiałem się zbyt długo zastanawiać. Gliwice są blisko mojego domu, więc kiedy klub się mną zainteresował, to od razu chciałem tutaj przyjść" - skomentował Czech na oficjalnej stronie internetowej Piasta.



"Chciałbym pomóc awansować do pierwszej ósemki. Jestem napastnikiem, więc oczekuje się ode mnie bramek. Początek tego sezonu nie był dla mnie zbyt udany, dlatego też chcę teraz zrobić wszystko, żeby strzelić kilka goli i dać Piastowi, jak najwięcej" - dodał Papadopulos.



Po 20 kolejkach Ekstraklasy Piast zajmuje dopiero 13. miejsce w tabeli z dorobkiem 22 punktów. Podopieczni Radoslava Latala mają zaledwie cztery "oczka" przewagi nad strefą spadkową.

