Maciej Jankowski o spadku Ruchu: To przykre, tym bardziej że po kontrowersyjnej sytuacji

Bohaterem meczu Piast Gliwice - Wisła Płock, który zakończył się zasłużoną wygraną gliwiczan 4-0, był Maciej Jankowski. Popularny "Jankes" zdobył dwa efektowne gole. Po meczu zmartwił go jednak spadek jego byłego klubu Ruchu.

- To przykre, tym bardziej że stało się to w takich problematycznych okolicznościach - powiedział po spotkaniu napastnik Piasta, który w Ruchu występował w latach 2010-14.



Jankowski zdobywał w sobotę bramki w drugiej połowie. Najpierw wykończył dobre zagranie Patrika Mraza, a potem huknął pod poprzeczkę. To jego trafienia numer pięć i sześć w tym sezonie. Dzięki efektownej wygranej, w Gliwicach są już spokojni o ligowy byt. Na zakończenie sezonu Piasta zagra w piątek z Cracovią na wyjeździe.



Napastnika Piasta zmartwił jednak spadek Ruchu, w którym z powodzeniem występował w lidze w poprzednich sezonach. - Jest to przykre tym bardziej po kontrowersyjnej i problematycznej sytuacji. Mam nadzieję, że nowe technologie to zmienią. Każdy mecze jest przecież o coś i ten system tylko może pomóc - podkreśla i dodaje.



- Co do spadku Ruchu, to sytuacja od dłuższego czasu była wiadoma. Nie było dobrze, ale jakoś broniliśmy się wynikami sportowymi, teraz niestety się nie udało. To przykre, że tak się to zakończyło. Zobaczymy teraz co będzie dalej. Ja z uwagą będę obserwował rozwój sytuacji - tłumaczy Jankowski.



Michał Zichlarz, Gliwice