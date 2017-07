Konstantin Wasiljew znowu w Piaście Gliwice

Konstantin Wasiljew podpisał umowę z Piastem Gliwice. Piłkarz związał się z klubem kontraktem do czerwca 2020 roku.

Zdjęcie Konstantin Vassiljev w barwach Jagiellonii Białystok /Piotr Matusewicz /East News

Dla Wasiljewa to powrót do Gliwic po dwuletniej przerwie. Piłkarz ostatnio występował w Jagiellonii Białystok, z którą zdecydował się nie przedłużać umowy.

- Wracam do Piasta Gliwice i mam nadzieję, że ten powrót będzie udany. Wierzę, że czeka nas dobry sezon i cieszę się, że będę brał w tym udział oraz pokaże się z najlepszej strony. Miałem pozytywne relacje z klubem, kibicami i miastem. To było dwa lata temu, ale zostawiło miły ślad, więc myślałem o tym wracając do Gliwic - mówił, cytowany na oficjalnej stronie klubu Estończyk.

Po odejściu z Jagiellonii, mówiło się o zagranicznym transferze Wasiljewa. Piłkarz zdecydował się jednak na pozostanie w Polsce.

- Od początku wiedzieliśmy, że nie jesteśmy w stanie rywalizować z innymi jeśli chodzi o wysokość wynagrodzenia Konstantina Wasiljewa. Daliśmy więc coś na czym mu zależało - spokój, że ma dobrą drużynę na dłuższy okres i elastyczność w kwestii terminu zawarcia umowy - mówił dyrektor sportowy Piasta Łukasz Piworowicz.



W ubiegłym sezonie Wasiljew zagrał w 32 spotkaniach "Jagi" i zdobył 14 bramek. Na konto zapisał także 14 asyst. Z klubem z Białegostoku wywalczył wicemistrzostwo.



