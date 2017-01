Wszystko wskazuje na to, że brazylijski obrońca Hebert Silva Santos pozostanie w Piaście Gliwice. Nic nie wskazuje na to, żeby wysoki defensor zmienił klub w końcówce zimowego okienka transferowego. - Skupiam się na grze i treningach w Piaście - mówi krótko 25-letni zawodnik.

Hebert pojawił się w Gliwicach trzy lata temu, kiedy zespół prowadził Marcin Brosz. Do klubu z Górnego Śląska trafił z rezerw Sportingu Braga. W krótkim czasie stał się czołowym obrońcą Ekstraklasy. W poprzednim sezonie, w którym Piast wywalczył swój największy sukces w historii czyli wicemistrzostwo Polski, należał do najlepszych w zespole. Już zimą zeszłego roku interesowała się nim Sparta Praga i kluby z Francji. Na początku tegorocznych przygotowań trener Radoslav Latal też nie był do końca pewien, czy Hebert zostanie w klubie.

Zawodnik, z krótkim opóźnieniem, po świąteczno-noworocznym pobycie w domu w Brazylii, wrócił do Gliwic i za sobą ma już pierwszy obóz w czeskiej miejscowości Krawarze. - Ciężko było mi się na początek przyzwyczaić, bo w Brazylii były upały +35 stopni, a tutaj mróz. Po kilku dniach jest już lepiej. Co dalej ze mną? Nie wiem, zobaczymy. Kontrakt obowiązuje do czerwca 2017 roku. Na razie nie ma jednak klubu, który chciałby mnie. Czekam, ale moje myślą są tutaj, w Gliwicach. Koncentruję się na pracy, treningach i wyjeździe na kolejny zimowy obóz do Hiszpanii - tłumaczy nam Brazylijczyk.

Portal transfermarkt wycenia Heberta na 0,5 mln euro. Jako, że już za kilka miesięcy kończy mu się umowa z Piastem, to można go pozyskać za niższą kwotę. Dodatkowo Hebert nie jest związany umową z żadnym piłkarskim menedżerem. Jego przyszłość wyjaśni się w najbliższych dniach.

Podobnie rzecz ma się z innym graczem Piasta Josipem Barisziciem. Chorwackiego napastnika trener Latal nie widzi w zespole, dlatego trenuje z rezerwami gliwickiego klubu, a jego pozyskaniem zainteresowane są takie kluby, jak Śląsk i Górnik Łęczna.

Dzisiaj wieczorem Piast leci na swoje drugie zimowe zgrupowanie do Alicante w Hiszpanii. Tam wicemistrz Polski zagra pięć meczów sparingowych: z reprezentacją AFE, Hiszpańskiego Związku Piłkarzy (21.01), z CSKA Moskwa (22.01), z Rapidem Wiedeń (25.01), z ACR Altach (26.01) oraz Ulsan Hyundai FC (29.01). Obóz w Hiszpanii potrwa do 30 stycznia. Po powrocie z Półwyspu Iberyjskiego gliwiczanie zagrają jeszcze z Banikiem i 1.SC Znojmo. Pierwszy ligowy mecz z Pogonią na wyjeździe 13 lutego.

Michał Zichlarz