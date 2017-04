Hebert przedłużył kontrakt z Piastem Gliwice

Hebert Silva Santos przedłużył kontrakt z Piastem Gliwice, podał klub na swojej stronie internetowej. Brazylijczyk podpisał umowę, która zwiąże go do 30 czerwca 2018 roku. Poprzednia obowiązywała do zakończenia bieżącego sezonu.

Zdjęcie Hebert (z prawej) /Grzegorz Celejewski /

"Jestem zadowolony, że przedłużyłem kontrakt z Piastem. Dziękuję za zaufanie, którym obdarzyli mnie działacze klubu. Mam przed sobą kolejny rok, w którym będę mógł się rozwijać i pomóc zespołowi osiągnąć dobre rezultaty. Mam nadzieję, że przyszły sezon będzie dla nas lepszy od obecnego" - powiedział 25-letni obrońca po złożeniu podpisu pod nową umową, cytowany przez internetową stroną klubu.



Hebert trafił do Gliwic w styczniu 2014 roku. Początkowo był wypożyczony, ale po kilku miesiącach wzmocnił Piasta na zasadzie definitywnego transferu z SC Braga.



W barwach Piasta brazylijski obrońca rozegrał do tej pory łącznie 93 spotkania, w których zdobył sześć bramek. W bieżących rozgrywkach Lotto Ekstraklasy wystąpił w 22 meczach. Strzelił w nich dwa gole.

